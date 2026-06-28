Муҳаммад Раад: ҳадафи созиши ҳукумати Лубнон пӯшиши сиёсӣ барои идомаи ишғолгарӣ аст

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», Муҳаммад Раад, раиси фраксияи «Вафодорӣ ба муқовимат» дар парлумони Лубнон, ҳангоми маҳкум кардани созиши шармандаи охирин миёни ҳукумати ғарбгарои Бейрут ва сионистон дар Амрико гуфт: «Эъломияи содиршуда аз ҷониби чаҳорчӯбаи ба гуфтаи сеҷониба дар Вашингтон, ки Амрико, Исроил ва Лубнонро дар бар мегирад, таҳрифи ҳақиқатҳо ва мафҳумҳоро ошкор месозад; хусусан дар бораи муқовимати қонунӣ, ҳуқуқ ва нақши миллии он, инчунин дар бораи касоне, ки таҳдиди воқеӣ ва қонунии барои ҳокимияти Лубнон мебошанд. Ин эъломия бо қасд ҳақиқатро баръакс нишон медиҳад ва бо нияти пешаки амалҳои манъшуда ва мазамматро қабул ва содир мекунад.»
Вай илова кард: «Ин эъломия инчунин нишондиҳандаи таслими пурраи мақомоти лубнонӣ дар баробари Амрико ва ҳамдастии онҳо бо душмани сионистӣ алайҳи мардуми худ мебошад, мардуме, ки дар сарзамини худ решадор мебошанд, ишғоли Исроилро рад мекунанд ва устувор, фидокор ва аз таслим шудан ё таслом шудан сар мепечонанд.»
Муҳаммад Раад таъкид кард: «Мавқеи мақомоти лубнонӣ, чунон ки дар эъломия иброз шудааст, фаротар аз шарм, нанг ва бадӣ аст. Ин ба маънои хиёнат ба ҳокимияти Лубнон, ҳуқуқ ва манфиатҳои мардуми Лубнон, иззат ва ормонҳо ва беэътиноии ошкоро ба лубнониҳо, фирефтани онҳо ва таҳрифи иродаи миллӣ озод ва шарафманди онҳо мебошад.»
Вай илова кард: «Моҳияти ин созиш, фароҳам овардани пӯшиши сиёсӣ барои идомаи ишғоли Лубнон аз ҷониби режими сионистӣ ва эҷоди роҳи фирор барои Амрико аз уҳдадориаш ба маҷбур кардани Исроил ба ақибнишинии пурра мебошад.»
Вай гуфт: «Моҳияти ин созишномаи чаҳорчӯбӣ дар нақши шаётангез ва шум он ниҳон аст, ки бо ҳадафи қонунӣ гардондани ишғоли Лубнон аз ҷониби ишғолгарони исроилӣ ва ба Амрико имкон медиҳад, ки аз уҳдадории ошкорои худ ба Эрон дар мавриди масъулияташ барои фишор ба Исроил барои хориҷ шудани пурра аз Лубнон ва эҳтиром ба ҳокимият ва тамомияти арзии он тавре шавад. Муқаддимаи ин созишномаи чаҳорчӯбӣ эълон мекунад, ки Лубнон, зери назорати Амрико, бо шартҳои Исроил барои хориҷ шудан мувофиқат кардааст ва ҳар ду тараф уҳдадор шудаанд, ки муқовиматро ҳамчун муқаддима барои ҷойгиршавии дубораи Исроил, на хориҷ шудани пурра, халъи силоҳ кунанд.»
Раад таъкид кард: «Ин эъломияи шум ва комилан ғайриқобили қабул ва радшуда аст. Худо Лубнон ва мардуми Лубнонро ҳифз кунад... ва бошад, ки масъулият бар ӯҳдаи одамони шарафманд, озод, шуҷоъ ва мустақил бошад.»
Your Comment