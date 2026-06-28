Амалиёти қатъии мушакиву парронии Сепоҳ дар посух ба таҷовузҳои Амрико

Ба гузориши агентсии хабарӣ «Абна», раёсати робитаҳои умумии Сепоҳ бо нашри баёнияе посухи қатъии нерӯҳои баҳрӣ ва фазоии Сепоҳро ба таҷовузҳои охирини Амрико таъкид карда, гуфт: «Аз ин пас бо киштиҳои мутахалиф нисбат ба гузашта сахттар муносибат хоҳад шуд ва ҳар гуна таҷовузи эҳтимолии душман, бо ҳар баҳонае, ҳатто агар мисли дишаб ва имшаб ба ҳадафҳои ночиз равона шуда бошад, посухи кӯҳканда хоҳад гирифт. Душман бидонад, ки вайрон кардани оташбас хилофи банди 1-уми ёддошти Исломобод буда, боиси қатъи умумии равандҳо хоҳад шуд.»
28 Июн 2026 - 12:54
News ID: 1832628
Source: ABNA
Раёсати робитаҳои умумии Сепоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ бо нашри баёнияе аз посухи қатъии нерӯҳои баҳрӣ ва фазоии Сепоҳ ба таҷовузҳои охирини Амрико хабар дод.
Your Comment