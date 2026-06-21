Нетанёҳу интиқоди вазирони кабинети сиёнистӣ аз Трампро мамнӯъ кард

Тибқи хабаргузории «Абна», мақомоти сиёнистӣ хабар доданд, ки Бинёмин Нетанёҳу, сарвазири ин режим, аз вазирони худ хоҳиш кардааст, ки аз интиқоди раиси ҷумҳурии Амрико, Доналд Трамп, худдорӣ кунанд.
Ин мамнӯъият дар кабинети режими сиёнистӣ дар ҳоле шакл гирифтааст, ки ба гуфтаи расонаҳои Ғарбӣ, шиддатҳо байни Тел-Авив ва Вашингтон дар мавриди муносибат бо Эрону Ҳизбуллоҳ дар ҳоли афзоиш аст.
Сомонаи сиёнистӣ «i24 News» дар ин робита навишт, ки маъмурияти Трамп ва дастаи музокиракунандаи ӯ идеологияи Эрону Ҳизбуллоҳро нодуруст дарк мекунанд.
Ба гуфтаи мақомоти сиёнистӣ, Тел-Авив нигарон аст, ки Эрон аз ҳар созишномаи эҳтимолӣ бо Амрико барои барқарорсозии иқтисоди худ ва тақвияти қобилияти низомиаш истифода барад ва дар иваз имтиёзоти маҳдуде дар бораи барномаи ҳастаӣ ва дастгирӣ аз иттифоқчиёнаш дар минтақа ба тарафи амрикоӣ диҳад.
Ба навиштаи «Ал-Ҷазира», норозигӣ дар маҳфилҳои сиёсӣ ва амниятии режими сиёнистӣ аз тарзи идоракунии парвандаҳои Эрон ва Лубнон аз ҷониби маъмурияти Трамп пас аз ба даст овардани ёддошти тафоҳуми Вашингтон бо Теҳрон афзоиш ёфтааст. Итомар Бен-Гвир, вазири ифротии амнияти дохилии кабинети Нетанёҳу, душанбеи гузашта гуфт: «Созишномаи Трамп барои мо ҳатмӣ нест».
Вай идома дод, ки Исроил тобеи Амрико нест ва Тел-Авив шарики ин созишнома нест. Битсалел Смотрич, вазири ифротии дигари режими сиёнистӣ низ гуфт, ки ин созишнома барои Исроил бад аст. Вай аз Исроил хоҳиш кард, ки мубориза бо Эронро танҳо идома диҳад.
Дар муқобил, Трамп низ дар мусоҳиба бо сомонаи Axios гуфт, ки агар ӯ набуд, Исроил бо хок баробар мешуд. Трамп дар изҳороти дигар ба ихтилофи худ бо Нетанёҳу эътироф ва ба ӯ тавсия дод, ки дар Лубнон «ором ва оқилона» бошад. Вай идомаи ҳамлаҳои режими сиёнистӣ ба Лубнонро «бад» тавсиф кард .
Your Comment