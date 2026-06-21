Канонӣ Муқаддам: Бояд аз давраи такроршавандаи музокирот ва бозгашт ба ҷанг берун шавем

Ҳусейн Канонӣ Муқаддам, коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ, дар суҳбате, бо ишора ба паймоншикании Амрико ва баста шудани Тангаи Ҳурмуз, изҳор дошт: яке аз пешшартҳои оташбас ва поён додани ҷанг банди якум аст, ки ҷанг дар тамоми ҷабҳаҳо, бавижа Лубнон, поён ёбад.
Вай идома дод: шарти дигари мо ақибнишинии режими сиёнистӣ аз арози ҷанубии Лубнон мебошад.
Вай гуфт: Амрико ваъда дода буд, ки мошини ҷангии режимро боздорад ва аз куштори мардуми Лубнон пешгирӣ кунад, аммо чунон ки намоён аст, саги ҳарис мисли Нетанёҳу занҷираш канда шуда ва ба худи соҳибаш ҳам ҳамла мекунад, бинобар ин ин амал аз лиҳози ҳуқуқи байналмилалӣ вайронкунии ошкори оташбас мебошад ва Эрон ҳақ дорад, бидуни таваҷҷуҳ ба муқаррароти 14-бандии созишнома (ки ҳанӯз сиёҳии имзои он хушк нашудааст), шароитро ба пештара бозгардонад.
Коршиноси масъалаҳои байналмилалӣ гуфт: Дар ин миён, Тангаи Ҳурмуз ҳамчунон яке аз муҳимтарин унсурҳои қудрати боздорандаи Эрон ва аз абзорҳои муассир барои таъмини иҷрои уҳдадориҳои тарафи муқобил ба шумор меравад.
Вай унвон кард: Ҳамзамон, гурӯҳҳои гуногуни меҳвари муқовимат, аз ҷумла нерӯҳои яманӣ, омодагии худро барои анҷоми амалиёти васеъ алайҳи режими сиёнистӣ эълон кардаанд. Аз ин рӯ, эҳтимол дорад, ки дар сурати идомаи шиддатҳо, минтақа бори дигар ба шароити пешин бозгардад ва ҳатто мавзӯъҳое монанди маҳдудият дар тарддиди баҳрӣ дар Боб-ул-Мандаб низ матраҳ шавад.
Вай гуфт: Аз сӯи дигар, мавзеъҳои ахири Роҳбари муаззами Инқилоби Исломӣ низ бар қабул накардани фишорҳо ва талаботи фаротар аз созишнома таъкид дорад. Ҳамчунин, барқарорӣ ва идомаи оташбас дар Лубнон ҳамчун яке аз унсурҳои муҳими ин созишнома мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Маҷмӯи ин таҳаввулот нишон медиҳад, ки мувозинаи қудрат дар минтақа дастхӯш шудааст ва дасти боло дар идоракунии таҳаввулот беш аз пеш дар ихтиёри Ҷумҳурии Исломии Эрон қарор гирифтааст.
Канонӣ Муқаддам афзуд: Дар айни ҳол, Иёлоти Муттаҳида кӯшиш карда, бо баҳрагирӣ аз ҷанги равонӣ, чунин илқо кунад, ки дар қабали амалҳои ахири режими сиёнистӣ мавзеъи интиқодӣ дошта ва бо баъзе ҳамлаҳо мувофиқ набудааст. Бо вуҷуди ин, бисёре аз таҳлилгарон ин мавзеъҳоро бахше аз як тактикаи расонаӣ арзёбӣ мекунанд ва бовар доранд, ки қарорҳои стратегии режими сиёнистӣ бидуни ҳамоҳангӣ ва дастгирии Вашингтон имкони таҳқиқ надорад.
Your Comment