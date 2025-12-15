Чӣ гуна як шаҳрванди мусулмон дар Сидней нақшаҳои Нетаняҳуро барҳам зад?

Ба гузориши хабаргузории Абно, шабакаи Ал-Ҷазира дар гузорише навишт: Дар ҳоле ки мақомоти Австралия ҳамлаи мусаллаҳонаи рӯзи гузашта алайҳи маросими яҳудиён, ки ба Ҳанӯко маъруф аст, дар Сиднейро ба унвони як ҷиноят, ки бояд дар хусуси он таҳқиқ шавад, матраҳ карданд, мақомоти саҳюнистӣ хеле зуд талош карданд ин ҳамларо ба иддаоҳои дурӯғини ҳамешагии худ дар хусуси яҳудситезӣ ва ҳатто ба расмият шинохтани кишвари Фаластин рабт диҳанд.
Ротиб Ҷунайд, раиси Иттиҳодияи Шӯроҳои Исломии Австралия, муътақид аст, ки бояд ин ҳамларо ба дур аз аҳдофи сиёсӣ баррасӣ кард. Ҳар гуна ҳамла ба ғайринизомиён мардуд буда ва ин мавзӯъ дар дохили Австралия ба сурати густардае мавриди маҳкумият қарор гирифтааст, аммо хатте, ки кобинаи режими саҳюнистӣ дар бархӯрд бо ин ҳамла дар пеш гирифта дар чаҳорчӯби сиёсатҳои ҳамешагии ин режим барои муртабит кардани ҳар ҳодисае бо яҳудситезӣ думбол мешавад.
Муҳаннад Мустафо, коршиноси масоили Исроил, низ гуфт, ки Нетаняҳу ба дунболи сӯистифодаи сиёсӣ аз ин ҳамла аст ва талош мекунад онро ба эътирозот алайҳи ҷанги Ғазза ва наслкӯшии фаластиниҳо рабт диҳад, аммо ҷузъиёти ин ҳамла ва вуруди як шаҳрванди мусулмон барои наҷот додани ҷони дигарон ва холӣ кардани силоҳи яке аз ҳамлагарон нақшаҳои Нетаняҳуро барҳам зад. Ин саҳна дар тазоди комил бо иддаоҳои режими саҳюнистӣ буда ва аз шиддати таблиғоти расонаии Тел-Авив барои нишон додани афзоиши яҳудситезӣ дар ҷаҳон кост. Тел-Авив талош дорад ҳар гуна интиқод аз сиёсатҳои ҷангталабонаи ин режимро ба яҳудситезӣ рабт диҳад ва ҳамин масъала боис шуда ин ибора дар миёни афкори умумии кишварҳои ғарбӣ асари худро аз даст бидиҳад.
Салоҳуддин Ал-Қодирӣ, коршиноси масоили ҷаҳони Араб ва Ислом, низ гуфт, ки бахши аъзами афкори умумӣ дар Аврупо дигар миёни дини яҳуд ба унвони як эътиқоди илоҳӣ ва Саҳюнизм ба унвони як лоиҳаи сиёсӣ тамоюл қоил ҳастанд ва Тел-Авив наметавонад эъломи ҳамбастагӣ бо фаластиниҳоро ба унвони яҳудситезӣ ҷо бизанад. Ин иттифоқ баъд аз вуқӯъи ҷанги Ғазза ва наслкӯшии тамомъиёри фаластиниҳо ба дасти режими саҳюнистӣ рух додааст.
