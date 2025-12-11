Ҳамлаи низомиёни саҳюнистӣ ба сӯи нерӯҳои Созмони Милали Муттаҳид

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз "Ал-Маёдин", нерӯҳои ҳифзи сулҳи Созмони Милали Муттаҳид мустақар дар ҷануби Лубнон, маъруф ба ЮНИФИЛ, эълом карданд, ки низомиёни саҳюнистӣ ба сӯи гаштии онҳо дар наздикии минтақаи Шарадаҳ тирандозӣ карданд.
Ин нерӯҳо таъкид карданд, ки низомиёни режими саҳюнистӣ, бо вуҷуди он ки дар ҷараёни ҳузури ин гаштии ЮНИФИЛ дар минтақа буданд, ба сӯи он тирандозӣ карданд.
ЮНИФИЛ илова кард, ки ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ алайҳи нерӯҳои ҳифзи сулҳ нақзи хатарноки қатъномаи 1701-и Шӯрои Амният ба шумор меравад.
Ин нерӯҳо таъкид карданд, ки рафтори душманонаи режими саҳюнистӣ ва ҳамлаҳои ин режим алайҳи нерӯҳои ҳифзи сулҳ бояд мутаваққиф шавад.
Ин нахустин бор нест, ки ишғолгарони саҳюнистӣ ба сӯи нерӯҳои Созмони Милали Муттаҳид тирандозӣ мекунанд.
Your Comment