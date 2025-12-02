Пешниҳоди бесобиқаи Судон барои эътои мавқеи стратегӣ ба Русия

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ан-Нашра, рӯзномаи Амрикоӣ Wall Street Journal дар гузорише навишт, ки давлати низомии Судон ба Русия пешниҳоди эҳдоси аввалин пойгоҳи дарёии худ дар Африқо ва эҷоди як мавқеи стратегии бесобиқа мушриф бар масирҳои тиҷории ҳаётӣ дар Дарёи Сурхро додааст.
Ба гуфтаи мақомоти судонӣ, агар ин муомила анҷом шавад, як бартарии стратегӣ барои Маскав фароҳам хоҳад шуд, ки барои тааммуқи ҳузури худ дар қорраи Африқо талош мекунад. Ин таҳаввул як иттифоқи нигаронкунанда барои Амрико аст, ки ба дунболи ҷилавгирӣ аз контроли Русия ва Чин бар бандарҳои Африқоӣ аст.
Ин гузориш меафзояд, ки бар асоси пешниҳоди 25-сола, ки давлати низомии Судон дар октябри гузашта ба мақомоти Русия ироа кардааст, Маскав ҳаққи истиқрори ҳадди аксар 300 сарбоз ва паҳлугирии ҳадди аксар чаҳор киштии ҷангӣ - аз ҷумла киштиҳои ҳастаӣ - дар Порт-Судон ё як таъсисоти дигар дар Дарёи Сурх, ки ҳанӯз мушаххас нашудааст, ро хоҳад дошт.
Ҳамчунин, Кремл иттилооти дохилӣ дар бораи имтиёзҳои маъдании судоварори Судон, севумин тавлидкунандаи бузурги тилло дар Африқо, ро ба даст хоҳад овард. Ба ин тартиб, Маскав аз минтақаи Порт Судон мавқеи хубе барои назорати трафики дарёии Канали Суэтс, ба унвони масири кӯтоҳ байни Аврупо ва Осиё, ки ҳудуди 12% аз тиҷорати ҷаҳониро мунтақил мекунад, ба даст хоҳад овард.
Бино бар эъломи ин рӯзномаи Амрикоӣ, манобеи судонӣ эълом карданд, ки Маскав дар ивази иҷозаи истифодаи нерӯҳои русӣ аз хоки Судон дар дарозмуддат, бояд системаҳои пешрафтаи зиддиҳавоии русӣ ва соири таслиҳотро бо қимматҳои тарҷеҳӣ дар замоне, ки Шӯрои низомии Судон даргири ҷанги дохилӣ аст, ба Судон бидиҳад.
Як мақоми низомии судонӣ ба рӯзномаи Wall Street Journal гуфт, ки Судон ба таъмини таслиҳоти нав ниёз дорад, аммо анҷоми муомила бо Русия мумкин аст мушкилотеро бо Иёлоти Муттаҳида ва Иттиҳодияи Аврупо эҷод кунад.
