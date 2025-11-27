Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Фаластин Онлайн, чеҳраҳо ва фаъолони расонаии араб ва байналмилалӣ, сиёсатҳо ва рафторҳои Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрикоро маҳкум карданд ва иқдомоти ӯро инҳироф аз сиёсатҳои тасбитшудаи Иёлоти Муттаҳида дар қиболи минтақа ва ба нафъи доктрини сиёсии «Амрико аввал» донистанд.
Ин баёнияи муштарак эълом кард, ки парвандаҳои боз дар Венесуэла, Яман, Фаластини ишғолӣ, Чин ва НАТО, ҷанбае аз беназмӣ ва гароише ғайри қобили дарк дар сиёсати хориҷии ӯро ошкор мекунад.
Дар ин баёния, ки теъдоди зиёде аз рӯзноманигорони араби минтақа ва низ нухбагони амрикоӣ онро имзо карданд, таъкид шудааст, ки сиёсатҳои Трамп дар минтақа ва ҷаҳон на сарфан инзивотолабона ва на империализми тавсиъаталабона ба маънои возеҳи он ва на ҳатто таҷассуми амалии шиори «Амрико аввал» ба назар мерасад, балки бештар ба равиши подшоҳон, императорон ва тзорҳо дар даврони таърихии бостон наздиктар аст.
Ин баёния, сиёсатҳои номунтазами Трампро ба унвони нақз ва худкушии сиёсии қавоиди бозӣ, ки тавассути қудратҳои бузург пас аз Ҷанги Ҷаҳонии Дувум вазъ шуда буд, тавсиф мекунад.
Дар ин баёния омадааст, ки ин рӯйкард, минтақа ва ҷаҳонро дар даврае аз ҳарҷу марҷ суқ хоҳад дод.
Ин баёния таъкид мекунад, ки ин рӯйкарди номунтазам ва ошуфта ба сиёсатҳои Трамп, бо таваҷҷуҳ ба авзои ошуфтаи минтақа, танҳо ба хушунати бештар доман хоҳад зад.
Your Comment