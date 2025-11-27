Шумори шаҳидони ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба Ғазза ба 69.785 нафар расид

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, Вазорати беҳдошти Фаластин дар Навори Ғазза бо судури баёнияе ҷадидтарин омори шаҳидон ва захмиҳои ҳамлаҳои артиши режими саҳюнистӣ ба Навори Ғазза аз ҳафтуми октябри соли гузаштаи милодӣ то кунунро эълом кард.
Бар асоси эъломи Вазорати беҳдошти Фаластин дар Навори Ғазза, дар натиҷаи ҳамлаҳои артиши режими саҳюнистӣ ба Навори Ғазза аз ҳафтуми октябри соли 2023 то ин лаҳза, 69.785 нафар ба шаҳодат расидаанд.
Ҳамчунин ин ниҳоди пизишкии фаластинӣ баён кард, ки шумори кулли захмиҳои ҳамлаҳои артиши режими саҳюнистӣ ба Навори Ғазза аз оғози ҷанг дар ин борика ба 170.965 нафар расидааст.
Ин вазоратхона эълом кард, ки тайи 24 соати гузашта ҳамчунин пайкари 10 шаҳид ба бемористон мунтақил шудааст. 2 нафар тозагӣ дар ҳамлаҳои режими саҳюнистӣ ба шаҳодат расидаанд. Пайкари 8 шаҳид низ аз зери овор хориҷ шудааст.
Ҳанӯз ҳазорон нафари дигар низ дар Навори Ғазза мафқуд ва зери овор ҳастанд.
Аз замони барқарории оташбас дар 11 октябри соли 2025, то кунун 347 нафар ба шаҳодат расида ва 889 нафари дигар захмӣ шуданд. Ҳамчунин дар ин муддат пайкари 596 шаҳид низ аз зери овор хориҷ шудаанд.
