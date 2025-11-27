Вокуниши Ҳамос ба таҳаррукоти ҷадиди Тел-Авив дар Каронаи Бохтарӣ

ни ҷадид дар Кнессети режими саҳюнистӣ дар бораи Каронаи Бохтарӣ вокуниш нишон дод.
Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, Ҷунбиши Муқовимати Исломии Ҳамос бо судури баёнияе эълом кард, ки тасвиби тарҳи қонуни ҷадид дар Кумитаи хориҷӣ ва амнияти Кнессети режими саҳюнистӣ, ки ба шаҳракнишинон иҷоза медиҳад заминҳое дар Каронаи Бохтарии ишғолиро ба сурати мустақим харидорӣ кунанд, ҷинояти ҷадиде аст, ки вазъияти ҳуқуқии Каронаи Бохтарӣ ба унвони сарзамини ишғолиро нақз мекунад.
Ҳамос дар ин баёния таъкид кард, ки ин иқдоми давлати ишғолгар, талош барои таҳмили воқеияти ҷадид дар чорчӯби пешбурди тарҳҳои яҳудисозӣ ва илҳоқи Каронаи Бохтарӣ аст ва тамоми иқдомоти режими саҳюнистӣ барои яҳудисозии ин минтақа ва Қудс ва берун рондани сокинони он ботил ва ғайриқонунӣ аст ва ҳеҷ гоҳ ҳақиқати фаластинии ин сарзамин ва ҳаққи мардуми Фаластин дар онро тағйир нахоҳад дод.
Ин ҷунбиш аз Иттиҳодияи Араб, Созмони Милал ва тамоми ниҳодҳои байналмилалӣ хост таҳарруки фурӣ ва созанда барои муқобила бо ин таҷовузот ва нақзи сареҳи қатъномаҳои байналмилалӣ дар робита ба Каронаи Бохтарии ишғолӣ ва мулзам намудани давлати террористии режими саҳюнистӣ ба таваққуфи пружаҳои шаҳраксозӣ ва таҷовузоти мустамар алайҳи миллат, сарзамин ва муқаддасоти Фаластин дошта бошанд.
Your Comment