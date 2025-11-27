  1. Home
Фишори Рубио ба Аврупо барои ташдиди маҳдудиятҳои муҳоҷиратӣ

27 Ноябр 2025 - 11:31
News ID: 1754736
Source: ABNA
Як расонаи амрикоӣ ошкор кард, ки вазири умури хориҷаи ин кишвар ба дипломатҳои кишвараш дастур додааст, ки давлатҳои ғарбиро барои эъмоли маҳдудияти бештар бар анвои муҳоҷират таҳти фишор қарор диҳанд.

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, рӯзномаи «Ню Йорк Таймс» бар асоси як санаде гузориш дод, ки «Марко Рубио», вазири умури хориҷаи Амрико дипломатҳои Иёлоти Муттаҳидаро муваззаф кардааст то давлатҳои ғарбиро ба самти вазъи маҳдудиятҳои густурда бар равандҳои муҳоҷиратӣ суқ диҳанд.

Бар пояи ҳамин гузориш, «Ню Йорк Таймс» афзуд, ки Рубио аз дипломатҳои амрикоӣ хостааст бо барҷастасозии ҷароими марбут ба муҳоҷирон, давлатҳои ҳадафро ба ташдиди муқаррароти вуруди муҳоҷирон водор кунанд.

