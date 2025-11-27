Фишори Рубио ба Аврупо барои ташдиди маҳдудиятҳои муҳоҷиратӣ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Ҷазира, рӯзномаи «Ню Йорк Таймс» бар асоси як санаде гузориш дод, ки «Марко Рубио», вазири умури хориҷаи Амрико дипломатҳои Иёлоти Муттаҳидаро муваззаф кардааст то давлатҳои ғарбиро ба самти вазъи маҳдудиятҳои густурда бар равандҳои муҳоҷиратӣ суқ диҳанд.
Бар пояи ҳамин гузориш, «Ню Йорк Таймс» афзуд, ки Рубио аз дипломатҳои амрикоӣ хостааст бо барҷастасозии ҷароими марбут ба муҳоҷирон, давлатҳои ҳадафро ба ташдиди муқаррароти вуруди муҳоҷирон водор кунанд.
Your Comment