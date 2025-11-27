Ҳамлаи паҳподии ношинос ба майдони бузурги газ дар шимоли Ироқ

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз пойгоҳи хабарии "Бағдод ал-Яум", майдони гази Кор-Мор дар Курдистони Ироқ барои дуюмин бор мавриди ҳамлаи паҳподӣ қарор гирифт.
Дар тасвирҳои мунташиршуда дар ин пойгоҳи хабарӣ, забонаҳои оташ дида мешавад, ки ба шиддат шӯълавар шудаанд ва сутунҳои дуде, ки атрофро фаро гирифтааст.
То кунун ҳувияти паҳподи ҳамлавар мушаххас нашудааст.
Манбаъҳои амниятии ироқӣ ин якшанбе низ гузориш доданд, ки нерӯҳои амниятии Ироқ ба самти як паҳпод тир холӣ карданд то монеи расидани он ба ин майдони газ шаванд.
Дар ҷараёни ин ҳодиса, оژирҳои ҳушдор дар майдони гази Хур-Мор ба садо даромада ва кормандон ба манотиқи амн мунтақил шуда буданд.
Гуфта шуда буд, ки ин ҳамла ҳеҷ хисороте барҷой нагузоштааст.
Майдони гази «Кор-Мор» миёни шаҳрҳои Киркук ва Сулаймония қарор дорад ва таҳти мудирияти Ҳукумати иқлими Курдистони Ироқ аст.
Ин майдон дар солҳои ахир чандин бор ҳадафи ҳамла қарор гирифта, ки ҳеҷ гурӯҳе масъулияти онҳоро бар ӯҳда нагирифтааст.
Сиёсатмадорони минтақаи Курдистони Ироқ қаблан ин ҳамлаҳоро маҳкум карда буданд.
Дар апрели соли гузашта низ чаҳор коргари яманӣ дар ҳамлаи паҳподӣ ба ин майдон кушта шуданд.
Ҳамчунин дар январи соли 2024, ду мушаки Катюша ба самти ин майдон партоб шуд.
Ҳамлаи паҳподӣ барқи 80 дарсади минтақаи иқлими Курдистони Ироқро қатъ кард
Вазоратуҳои Манобеи табиӣ ва Барқи иқлими Курдистон дар иттилоияи муштарак эълом карданд, ки пас аз ҳамлае, ки соати 11:30 шаб рух дод, ҷараёни газ ба таври комил ба неругоҳҳои тавлиди барқ мутаваққиф шудааст.
Вазорати барқи иқлими Курдистони Ироқ низ эълом кард, ки [ба дунболи ин ҳамла] 80 дарсад аз шабакаи барқи ин минтақа аз мадори хадамотрасонӣ хориҷ шудааст.
Вазоратуҳои Манобеи табиӣ ва Барқи иқлими Курдистон ҳамчунин афзуданд, ки паёмадҳои ин ҳодисаро бо ҳамоҳангии ширкати Доно Газ пайгирӣ мекунанд ва дар талошанд то шароитро ба вазъияти одӣ бозгардонанд.
