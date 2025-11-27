Ироқчӣ: Амрико иродаи анҷоми музокироти воқеиро надорад

Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи Ал-Маёдин, Сайид Аббос Ироқчӣ, вазири умури хориҷаи Эрон, ки ба Фаронса сафар кардааст, шаби чаҳоршанбе дар гуфтугӯ бо шабакаи «Франс 24» эълом кард, ки мушкили мавҷуд дар масири пешбурди музокирот на ба кишварҳои восита, балки ба худи Иёлоти Муттаҳида бармегардад, зеро Вошингтон иродаи анҷоми музокироти воқеиро надорад.
Ироқчӣ ҳамчунин дар мавриди паёми Масъуд Пизишкиён, раиси ҷумҳурӣ ба Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди Арабистони Саудӣ гуфт, ки ин паём марбут ба мавзӯи ҳаҷ буда ва ҳеҷ иртиботе ба мавзӯи миёнаравӣ миёни Теҳрон ва Вошингтон надоштааст.
Ироқчӣ: Дар мавзӯи ҳастаӣ, мо комилан ба Арабистони Саудӣ эътимод дорем
Вай дар идома изҳор дошт: "Дар мавзӯи ҳастаӣ, мо комилан ба Арабистони Саудӣ эътимод дорем. Солҳост равобити мо рӯ ба беҳбудӣ будааст ва эътимод миёни мо ҳар рӯз бештар мешавад. Эрон ва Арабистони Саудӣ дар сатҳи хеле хубе тафоҳум доранд, дар бораи сулҳ ва суботи минтақа тафоҳум доранд. Ҳамкории кишварҳои минтақа, ба вижа Эрон ва Арабистон ба унвони ду қудрати бузург, нақши калидӣ дар суботи минтақа дорад."
Ироқчӣ дар идомаи гуфтугӯ бо шабакаи Франс 24 ва дар посух ба ин пурсиш, ки чаро бо Ожонси Байналмилалии Энержии Атамӣ дар мавориди хосташуда ҳамкорӣ намекунед; гуфт: "Шӯрои Ҳукком, ба унвони як ниҳоди сиёсӣ, бар хилофи Ожонси Байналмилалии Энержии Атамӣ, ки як ниҳоди фаннӣ аст, иқдом ба судури қатънома бар алайҳи Эрон кардааст ва ин қатънома бидуни дар назар гирифтани воқеиятҳои мавҷуд содир шуд, ҳатто бидуни таваҷҷуҳ ба ин ки таассусоти ҳастаии сулҳомези мо мавриди ҳамла қарор гирифтаанд. Воқеиятҳои маидонӣ нодида гирифта шуда, ин дар ҳолест, ки ин қатънома бидуни дар назар гирифтани таҷовузоти Исроил ва Амрико алайҳи мо содир шуд, гӯӣ, ки ҳеҷ ҷанге рух надодааст. Ин як иштибоҳ аст."
Вай афзуд: "Мо пештар ҳусни ният (ниятҳои неки) худро барои ҳамкорӣ бо Ожонс нишон додем, аз ҷумла дар Қоҳира, бо нақш офаринии дӯстони мисрӣ. Оқои «Гроссӣ» ба Қоҳира омад ва тавофуқе бо Ожонс доштем, ки ба «Тавофуқи Қоҳира» маъруф аст. Чорчӯбе барои ҳамкорӣ таъйин шуд. Оқои Гроссӣ ва Ожонс низ пазируфтанд, ки воқеиятҳои маидонии ҷадид мутафовитанд ва бояд ҳамкорӣ бар асоси ин шароити ҷадид бошад."
"Ман аз оқои Гроссӣ пурсидам: Оё Ожонс протоколе барои бозрасӣ аз таассусоти ҳастаии сулҳомезе, ки бомбаборон шудаанд, дорад? Ӯ гуфт: Хайр, чун чунин мавриди ҳаргиз иттифоқ наафтодааст. Бинобар ин, тавофуқ кардем равишҳои ҷадиде таъриф кунем ва ин ҳамон «Тавофуқи Қоҳира» аст. Дар шароити феълӣ низ наздик шудан ба ин таассусот хатарнок аст: хатари ҳамлаи Амрико, хатари муҳиммоти амал накарда, хатари олудагии радиоактивӣ ё шимиёӣ ва наздик шудан ба ин сойтҳои бомбабороншуда осон нест. Бинобар ин бояд чорчӯб ва протоколи ҷадиде тадвин шавад ва Ожонс низ бо ин воқеият мувофиқ аст. Аммо ин мавзӯъ дар қатъномаи Шӯрои Ҳукком дар назар гирифта нашудааст."
Ироқчӣ идома дод: "Бозрасӣ аз таассусоти ғайринизомие, ки мавриди ҳамла қарор нагирифтаанд; идома дорад ва мушкиле нест. Аммо дар бораи таассусоти осебдида, ҳамон тавре ки гуфтам, бояд чорчӯби ҷадиде тадвин шавад ва ин бояд бо Ожонс музокира шавад. Умедворам кишварҳои узви Шӯрои Ҳукком тасмимоти иштибоҳ нагиранд ва ин равандро душвортар накунанд."
Вазири умури хориҷаи Эрон ишора дошт: "Режими Исроил тайи ду соли гузашта ба ҳафт кишвар ҳамла кардааст. Бинобар ин эҳтимоли ҳамлаи ҷадид ё ҷанги ҷадид вуҷуд дорад, аммо агар дубора Эронро ҳадаф қарор диҳанд, оё пирӯзӣ хоҳанд дошт? Агар кореро анҷом дода бошед ва шикаст хӯрда бошед, мантиқ мегӯяд дубора такрор накунед."
