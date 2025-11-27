Ирвонӣ: Иёлоти Муттаҳида муваззаф аст, ки зарарҳои Эронро пурра ҷуброн намояд

Тибқи гузориши хабаргузории Абно, Амир Саид Ирвонӣ, сафир ва намояндаи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид, дар номае ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва Раиси Шӯрои Амният гуфт: "Амали таҷовузкорона, ки аз сӯи режими саҳюнистӣ бо ҳамоҳангии Иёлоти Муттаҳида содир шудааст, алайҳи истиқлолият ва тамомияти арзии Ҷумҳурии Исломии Эрон сурат гирифта ва нақзи ошкори моддаи 2(4)-и Маншури Созмони Милали Муттаҳид ба шумор меравад. Ин таҷовуз, ҳамлаҳои қасдона алайҳи ғайринизомиён ва молу аҳдофи ғайринизомиро дар бар гирифтааст; ҳамлаҳое, ки бо беэътиноии возеҳ ба усулҳои бунёдии ҳуқуқи байналмилал ва ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона анҷом дода шудаанд."
Дипломати аршади Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: "Иёлоти Муттаҳида муваззаф аст, ки нисбат ба ҷуброни пурраи зарарҳои ворида дар натиҷаи нақзҳои мазкур ба Эрон ва шаҳрвандони он, аз ҷумла ҳар гуна зарари моддӣ ва маънавӣ, иқдом намояд. Ин амр, мутобиқи ҳуқуқи байналмилал, шомили ӯҳдадорӣ ба барқарорсозии вазъияти қаблӣ ва ҷуброни зарарҳои бархоста аз он мегардад."
Ӯ тавзеҳ дод: "Дар айни ҳол, чунин эътирофҳо масъулияти ҷиноии фардии ҳар як аз мақомот ва ашхоси Иёлоти Муттаҳидаро тақозо мекунад, ки дар содир намудани нақзҳои шадиди ҳуқуқи байналмилалии башардӯстона, аз ҷумла содироти «ҷинояти таҷовуз», ширкат доштаанд."
Ирвонӣ гуфт: "Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳуқуқи комил ва ғайриқобили баҳси худро барои пайгирӣ тавассути тамоми масирҳои ҳуқуқии дастрас бо ҳадафи эҷоди сохтори посухгӯӣ нисбат ба масъулон ва ҳамчунин таъмини ҷуброни пурраи ҳамаи зарарҳо ва зиёнҳои ворида дар натиҷаи ин амали байналмилалии хатокорона, маҳфуз медорад."
