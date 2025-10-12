Ад-Дайламӣ: Трамп як ҷинояткор аст

Ба гузориши хабарнигори Абно, Иброҳим Муҳаммад ад-Дайламӣ, сафири Яман дар Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар «Ҳаштумин нишасти байналмилалии ҳамбастагӣ бо кӯдакон ва наврасони Фаластин: Ёдбуди шаҳид Муҳаммад ад-Дурра, кӯдакони шаҳиди Ғазза ва дифоъи муқаддаси 12-рӯза», гуфт: «Аз баргузоркунандагони ин иҷлос ва Ҷумҳурии Исломӣ барои баргузории ин семинарҳо ташаккур мекунам. Инҳо дар чорчӯби ҳимоят аз ҳамаи майдонҳои ҷабҳаи муқовимати Фаластин аст ва ёдбуде барои ҳимоят аз ранҷҳои мардуми Фаластин аст. Дар раъси ин ранҷҳо дар ин ҷомеа кӯдакон ва занон ҳастанд, ки ҳазинаҳои баландеро барои ин ҷанги густарда доданд.»
Вай идома дод: «Тӯфони Ақсо исбот кард, ки ҳамаи созмонҳои байналмилалӣ як ваҳм ва хаёле беш нестанд. Ҳафтуми октябр рӯзе аз айёми илоҳӣ буд ва фаромӯш накунем, ки дунё аз таваҳҳуши режими саҳюнистӣ ҳимоят кард ва диданд, ки намешавад бо режими саҳюнистӣ ҳамзистӣ кард.»
Сафири Яман дар Ҷумҳурии Исломии Эрон хотирнишон кард: «Ҳомии режими саҳюнистӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико буд ва Трамп, раиси ҷумҳури ин кишвар, як ҷинояткор аст, набояд ҳаҷми ин ҷиноятҳоро фаромӯш кунем, ки мутаваҷҷеҳи мардуми Фаластин ва уммати ислом шудааст.»
Ад-Дайламӣ дар бахше аз суханонаш ба шеъри яке аз шоирони араб ишора кард ва гуфт: «Худованд арзиши асҳоби дини худро медонад. Имрӯз баъд аз кушода шудани маобир ва гоми аввале, ки барои шикастани ин муҳосира иттихоз шудааст, бояд чашми мо боз бошад ва дастҳои мо бар моша бошад; ин душмани мо аҳли хиёнат ва паймоншиканӣ аст ва ба тавофуқҳои байналмилалӣ илтизоме надорад.»
Вай таъкид кард: «Меҳвари муқовимат бо исoргарии худ чизҳоеро исoр кардааст, ки гурӯҳи дигаре исoр намекунанд. Онҳо нишон доданд, ки истодагӣ танҳо масири пирӯзӣ аст. Режими саҳюнистӣ дунболи тавофуқ набуд, магар пас аз он ки миллати Фаластин истодагӣ карданд. Ин тавр душман маҷбур шуд барои сулҳ илтимос кунад. Ин як тасаслулест аз шикастҳои режими саҳюнистӣ ва мо ба душман мегӯем агар ба майдон бозгардед, мо ҳам боз хоҳем гашт ва Худо бо мо аст.»
Сафири Яман дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ёдовар шуд: «Мо то замоне, ки душман муҳосираро рафъ кунад, ҳамроҳи бародарони фаластинии худ хоҳем буд. Бародарони азиз; набояд аз ҷиноятҳои режими саҳюнистӣ ғофил бикунем, вазири ҷанги режими саҳюнистӣ ва мақомоти низомии режими саҳюнистӣ таъкид мекунанд, ки ҷанги онҳо алайҳи меҳвари муқовимат идома хоҳад ёфт.»
Ад-Дайламӣ гуфт: «Мо ин вазифаро бар ӯҳда гирифтем ва ҳис кардем, ки бояд аз мардуми Фаластин ҳимоят бикунем ва ин вазифаро идома медиҳем.»
