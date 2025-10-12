Мершаймер: Эрон пас аз ҷанги 12-рӯза донотар ва моҳиртар шудааст

Ба гузориши хабаргузории Абно, Ҷон Мершаймер, назарияпардози барҷастаи равобити байналмилалӣ дар гуфтугӯе таъкид кард, ки ду далели аслӣ метавонад ҳамчун омилҳои боздоранда барои эҳтимоли ҳамлаи муҷаддад ба Эрон аз ҷониби Амрико ва Исроил дар назар гирифта шавад.
Мершаймер дар ин бора гуфт: «Метавон чунин истидлол кард, ки ду далели боздоранда барои ҳамлаи дубора ба Эрон вуҷуд дорад; нахуст ин ки Эрон дар набарди гузашта зарбаи сангине ба Исроил ворид кард. Низомҳои падофандии исроилиҳо тамом шуда ё рӯ ба поён буданд ва Амрико ҳам барои кумак ба Исроил маҳдудиятҳое дорад. Илова бар ин, ҳамзамон бо густариши ҳамлаҳои мушакӣ ва баллистикии Эрон, онҳо боҳушштар мешуданд.»
Ӯ афзуд: «Тамоми артишҳо пас аз вуруд ба як ҷанг, ба фароянди ёдгирӣ низ ворид мешаванд ва эрониҳо низ аз ин қоида мустасно нестанд. Аз ин рӯ, дар мақотеи поёнии даргирӣ, дар ёфтани шикофҳо ва рахнаҳои падофанди ҳавоии Исроил, табаҳҳури бештаре пайдо карданд. Бо ин таҷриба ва ин заррохонаи мушакӣ, ки доранд, Исроилро дар ҳам хоҳанд кӯбид ва ёдамон наравад, ки Исроил (аз лиҳози вусъат) хурд аст. Ин идея, ки Исроил зарбаи сахте ба Эрон бизанад ва аз вокуниши мутақобил қаср дар биравад, иттифоқ нахоҳад уфтод.»
Мершаймер изофа кард: «Далели дувум ин аст, ки ба бовари бисёре, Амрико ҷанги 12-рӯзаро ба ин далел мутаваққиф кард, ки нишонаҳое аз эҳтимоли бастани тангаи Ҳурмуз тавассути Эрон дид; иттифоқе, ки бо авоқиби иқтисодии он ба вижа бо таваҷҷуҳ ба вазъияти шиканандаи иқтисоди ҷаҳонӣ метавонад фоҷеабор бошад ва калимаи “фоҷеа” умқи онро ба хубӣ баён намекунад.»
Ӯ таъкид кард: «Агар ҷои эрониҳо будам ба Амрико ва Исроил мегуфтам, ки агар мехоҳед "сарсахтбозӣ" дар биёваред, мушкиле нест аммо бояд бидонед, ки ман ҳам “сахт” бозӣ мекунам. Ҳам кӯбиши мушакӣ бар Исроил, ҳам гузинаи ихлол дар тангаи Ҳурмуз рӯи миз аст. Тасаввури вайрон кардани иқтисоди Эрон бидуни пардохти ҳазина хаёли ботил аст; ҳама ҳазина хоҳанд дод; пас беҳтар аст аз ҳамла парҳез кунед.»
