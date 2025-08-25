Ҳамлаи ҳавоии густурдаи Исроил ба пойтахти Яман/ Таъкиди Ансоруллоҳ бар идомаи ҳимоят аз Ғазза

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии ABNA, артиши Исроил имрӯз ҷумъа ҳамлае ҳавоӣ ба шаҳри Санъо пойтахти Яман анҷом дод, ки дар он чандин тасвисоти ғайринизомӣ аз ҷумла истгоҳи барқи марказии Ҳазиз ва ширкати нафт дар хиёбони Ал-Ситин ҳадаф қарор гирифтанд.
Бар асоси гузориши расонаҳои яманӣ, ин ҳамла ҳамчунин сохтмони амниятии устондории Санъоро дар маркази пойтахти Яман ҳадаф қарор дода ва гузоришҳое аз вуқӯи талафоти инсонӣ мунташир шудааст.
Дар муқобил, расонаҳои исроилӣ муддаӣ шуданд, ки ҳадафи ин ҳамла, як маҷмаъи низомӣ дар наздикии Қасри риёсатҷумҳурии Яман будааст.
«Насриддин Омир» муовини расонаии ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман, эълом кард, ки сомонҳои падофанди ҳавоии сохти дохилӣ тавонистаанд бахши бузурге аз ин ҳамларо дафъ карда ва бархе аз яғонаҳои ҳамлаварро маҷбур ба ақибнишинӣ кунанд.
Ӯ таъкид кард, ки ҳимояти низомӣ аз Ғазза то замони таваққуфи комили ҳамлаҳо ва рафъи муҳосира идома хоҳад дошт.
Омир афзуд: "Ҳадафгирии як истгоҳи сӯхт дар хиёбоне аслӣ ҳеҷ таъсире нахоҳад дошт, балки танҳо нишондиҳандаи ваҳшигарӣ ва муфлисии Исроил аст ва муҷиби ташдиди посухҳо хоҳад шуд."
«Муҳаммад Ал-Фароҳ» узви дафтари сиёсии Ансоруллоҳ низ дар вокуниш ба ин ҳамла гуфт: "Исроил тибқи маъмул тасвисоти ғайринизомиро ҳадаф қарор медиҳад ва ба таври амдона ба шаҳрвандон осеб мезанад, ҳамон тавр ки дар Ғазза низ чунин мекунад."
Ӯ афзуд: "Ин ҳамлаҳо нишондиҳандаи дард ва хисороте аст, ки Исроил аз паҳподҳо ва мушакҳои яманӣ мутаҳаммил шуда ва таъйид мекунад, ки зарбаҳои мо ба таври муваффақиятомез ба дохили сарзаминҳои ишғолӣ расидаанд."
«Муҳаммад Ал-Бухейтӣ» дигар узви дафтари сиёсии Ансоруллоҳи Яман низ таъкид кард, ки ҳамлаи Исроил ба Яман моро аз идомаи ҳимоят аз Ғазза боз нахоҳад дошт, ҳатто агар ба баҳои ҷонфишонӣ бошад.
Дар пайи ин ҳамла, ширкати нафти Яман эълом кард, ки иқдомоти эҳтиётии лозимро барои муқобила бо ҳаргуна вазъияти изтирорӣ иттихоз карда ва вазъияти таъмини сӯхт дар минтақаҳои озод комилан пойдор аст. Ин ширкат аз шаҳрвандон хост дар сурати мушоҳидаи тахаллуф аз сӯи ҷойгоҳҳои сӯхт, ҳамкории лозимро дошта бошанд.
Ҳамчунин, манбаъҳои оташнишонии Яман эълом карданд, ки тимҳои имдодӣ дар ҳоли маҳор кардани оташсӯзиҳои ношӣ аз ҳамлаи ҳавоӣ дар минтақаҳои ҷанубӣ ва ғарбии Санъо ҳастанд.
Пештар, расонаҳои исроилӣ гузориш дода буданд, ки дастгоҳҳои иттилоотии ин режим дар ҳоли таҳияи феҳристи густурда аз аҳдоф дар Яман барои ҳамлаҳои эҳтимолии оянда ҳастанд.
