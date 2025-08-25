Нетаняҳу таҳдид мекунад, Ҳусиҳо ваъдаи посух медиҳанд

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии ABNA, «Бинямин Нетаняҳу» нахуствазири режими Исроил пас аз ҳамлаҳои ҳавоии ин режим ба минтақаҳои мухталифи шаҳри Санъо пойтахти Яман ва дар вокуниш ба ҳамлаҳои ахири Ҳусиҳо ба Исроил, ҳушдор дод, ки ин гурӯҳ ба сахттарин шакли мумкин хоҳад омӯхт, ки баҳои сангине барои иқдомоташ хоҳад пардохт.
Нетаняҳу гуфт: "Ҳар кас ба мо ҳамла кунад, посух хоҳад гирифт; ва ҳар кас барои ҳамла барномарезӣ кунад, низ ҳадаф қарор хоҳад гирифт." Ӯ афзуд: "Тамоми минтақа қудрат ва иродаи Исроилро ба хубӣ мешиносад."
«Йоав Галант» вазири дифои Исроил низ эълом кард, ки Исроил ба аъмоли муҳосираи ҳавоӣ ва дарёӣ идома медиҳад ва зерсохторҳоеро ҳадаф қарор медиҳад, ки ба гуфтаи ӯ, барои ҳимоят аз Ҳусиҳо мавриди истифода қарор мегиранд.
Ӯ таҳдид кард: "Дар баробари ҳар мушаке, ки ба сӯи Исроил шиллик шавад, Ҳусиҳо баҳои дучанд хоҳанд пардохт."
Дар муқобил, дафтари сиёсии ҷунбиши Ансоруллоҳ (Ҳусиҳо) эълом кард, ки Яман бо тамоми тавони худ ба муқобила идома хоҳад дод то замоне ки ҳамлаҳо ба Ғазза мутаваққиф ва муҳосираи он бардошта шавад.
Ин баёния таъкид кард, ки Яман дар дифоъ аз ҳокимияти худ ақибнишинӣ нахоҳад кард ва ҳамлаҳои Исроил ба Санъо, инсиҷоми ҷабҳаи дохилиро тазъиф нахоҳад кард.
Ансоруллоҳ ҳамчунин эълом кард, ки мушакҳои яманӣ ба Исроил тавонистаанд аз сомонҳои дифои ҳавоии ин режим убур кунанд ва зарбаҳои муассир ворид созанд.
Артиши Исроил эълом карда, ки дар ҳамлаи ахир ба Санъо, як маҷмаъи низомӣ шомили Қасри риёсатҷумҳурӣ, ду истгоҳи барқ ва як маркази захирасозии сӯхтро ҳадаф қарор додааст. Ба гуфтаи манбаъҳои исроилӣ, ин тасвисот барои аҳдофи низомӣ мавриди истифода қарор мегирифтаанд.
Тибқи гузориши расонаҳои исроилӣ, 14 ҷанганда дар ин амалиёт ширкат доштаанд ва ҳудуди 40 мушак шиллик кардаанд.
Вазорати дифои Исроил эълом кард, ки Нетаняҳу, вазири дифоъ ва сардори ситоди артиш, амалиётро аз мақари вазорати дифоъ пайгирӣ кардаанд. Артиши Исроил таъкид карда, ки ин ҳамлаҳо дар посух ба партобҳои такрории мушак ва паҳпод аз сӯи Ҳусиҳо анҷом шудаанд ва Исроил мусаммим аст ба муқобила бо ҳар таҳдиде, фориғ аз фосилаи ҷуғрофиёӣ, идома диҳад.
Бар асоси гузориши манбаъҳои дармонии вобаста ба Ансоруллоҳ, дар ин ҳамлаҳои ҳавоӣ, чаҳор нафар шаҳид ва 71 нафар захмӣ шудаанд.
Нахуствазири Исроил таҳдид кард, ки Ҳусиҳо баҳои сангине барои ҳамлаҳояшон ба сарзаминҳои ишғолӣ хоҳанд пардохт.
