Вуруди низомиёни режими саҳюнистӣ ба як рустои Сурия

а гузориши хабаргузории ABNA, манбаъҳои хабарӣ гузориш доданд, ки низомиёни режими саҳюнистӣ бо вуруд ба як русто дар устони Қунайтра ба тафтиши хонаҳои он пардохтанд.
Шуморе аз низомиёни режими саҳюнистӣ ба рустои «Айн-ал-Абд» дар устони Қунайтраи Сурия ворид шуданд.
Низомиёни ишғолгар ба бозрасии хонаҳои ин русто пардохтанд.
Гуфтанист, артиши режими саҳюнистӣ пас аз суқути давлати Башор Асад ба шиддати ҳамлаҳои худ алайҳи зерсохторҳо ва марокизи низомии Сурия афзуд ва дар чандин навбат марокизи низомии ин кишварро бомборон кард.
25 Август 2025 - 12:39
