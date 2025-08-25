Паёми Эял Замир ба Нетаняҳу дар мавриди зарурати пазириши тавофуқ бо Ҳамос

Ба гузориши хабаргузории ABNA дар ҳоле ки ҷунбиши Ҳамос мувофиқати худро бо тавофуқи табодули асирон ва барқарории оташбас дар Ғазза эълом кардааст, аммо нахуствазири режими саҳюнистӣ ҳамчун дафъаҳои қабл монеи барқарории тавофуқ мешавад; сардори ситоди артиши режими саҳюнистӣ дар паёме ба нахуствазири ин режим аз ӯ хост то ин тавофуқро бипазирад.
Шабакаи 13-и телевизиони режими саҳюнистӣ паёми Эял Замир, сардори ситоди кулли артиши ин режим ба Бинямин Нетаняҳу, нахуствазири Исроилро мунташир кард, ки дар он омадааст: "Тавофуқе рӯи миз вуҷуд дорад ва мо бояд онро бипазирем." Эял Замир дар ин паёми худ эълом кард: "Артиши Исроил метавонад Ғаззаро ишғол кунад, аммо ин амалиёт метавонад ҷони асирони исроилиро дар маърази хатар қарор диҳад."
Вай афзуд: "Агар нерӯҳои Ҳамос эҳсос кунанд, ки артиши Исроил беш аз ҳадди лозим ба онҳо наздик шудааст, нерӯҳои Ҳамос метавонанд асирони Исроилро бикушанд ё бо онҳо худкушӣ кунанд." Эял Замир гуфт: "Мо тавонистем шароити лозимро барои дастёбӣ ба тавофуқи табодул муҳаққақ кунем ва акнун ин масъала дар дасти Нетаняҳу аст." Дар ҳамин росто, хонаводаҳои асирони исроилӣ дар Ғазза дар вокуниш ба изҳороти Эял Замир таъкид карданд: "Мо бар он чи ки бештари мардум мехоҳанд, таъкид мекунем, ки иборат аз як тавофуқи фарогир аст, ки 50 асири исроилиро аз Ғазза бозгардонад ва ба ҷанг поён диҳад." Онҳо хитоб ба Нетаняҳу унвон доштанд: "Ту ихтиёре барои идомаи ҷанги абадӣ ё фидо кардани асирон ва сарбозон надорӣ ва замони он фаро расидааст, ки хостаи мардум иҷро шавад ва тамоми асирон аз Ғазза бозгардонда шаванд."
