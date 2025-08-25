Ministro dell'Informazione dello Yemen: "Risponderemo agli attacchi sionisti"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Ministro dell'Informazione yemenita, "Hashim Sharaf al-Din", ha dichiarato al canale televisivo Al-Masirah che lo Yemen è pronto a rispondere ai ripetuti attacchi sionisti contro obiettivi civili a Sana'a. Ha aggiunto: "Nonostante tutti i sacrifici e gli sforzi, le posizioni del popolo yemenita a sostegno di Gaza rimarranno ferme, stabili e incrollabili". Il regime sionista, oggi domenica, ha preso di mira a Sana'a obiettivi tra cui il palazzo presidenziale e strutture civili, compresa la centrale elettrica di Haziz. Una fonte militare yemenita ha dichiarato che la difesa aerea e l'unità missilistica hanno affrontato questi attacchi e hanno costretto i caccia nemici a lasciare lo spazio aereo yemenita. Le forze armate yemenite hanno annunciato venerdì sera che l'unità missilistica dell'esercito ha condotto un'operazione speciale contro l'aeroporto di Lod nella città occupata di Giaffa. Secondo la dichiarazione di queste forze, nell'operazione è stato utilizzato un missile balistico ipersonico di tipo "Palestina 2", che è riuscito a eludere i sistemi di difesa del regime sionista e a colpire con successo il suo obiettivo. Le forze armate yemenite hanno sottolineato che questo attacco missilistico ha causato una grande interruzione tra le fila nemiche, la fuga di milioni di sionisti nei rifugi e la sospensione delle attività dell'aeroporto.

La dichiarazione aggiungeva: "Questa operazione è stata condotta a sostegno del popolo oppresso della Palestina e dei suoi combattenti, e in risposta ai crimini di genocidio e all'assedio alimentare del regime sionista contro la gente di Gaza". Inoltre, l'unità dei droni dell'esercito yemenita ha condotto altre due operazioni utilizzando due droni contro posizioni del regime sionista nelle aree occupate di Giaffa e Ashkelon, che secondo le forze yemenite hanno colpito con successo obiettivi militari e vitali del nemico.