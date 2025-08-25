Оқибатҳои ҳамлаҳои мушакии Эрон: зарбаи 200-миллиондолларӣ ба корхонаи коркарди нафти Ҳайфа

Ба гузориши хабаргузории ABNA аз Ал-Маёдин, пас аз чанд ҳафта аз ҳамлаҳои мушакии бомуваффақияти Эрон алайҳи сарзаминҳои ишғолшуда, баҳсҳо дар маҳофили расонаии режими саҳюнистӣ дар бораи ҷузъиёти ин амалиёт ва мизони хисороти воридшуда ҳамоно идома дорад. Шаби гузашта расонаҳои режими саҳюнистӣ эътироф карданд, ки бозсозии корхонаи коркарди нафти Ҳайфа, ки дар ҳамлаҳои мушакии Эрон ба таври муваффақиятомез ҳадаф қарор гирифт, 200 миллион доллар ба Тел-Авив зарар расонидааст.
Чанд рӯз пеш, рӯзномаи саҳюнистии Israel Hayom низ дар гузорише бо ишора ба амалиёти мушакии Эрон алайҳи тасвисоти петрошимии Базан дар бандари Ҳайфа дар ҷараёни ҷанги 12-рӯзаи таҳмилии Амрико ва режими саҳюнистӣ алайҳи Эрон навишт, ки ҳамла ба ин тасвисот нишон додааст, ки зерсохторҳои дохилии ин режим ҳаргиз аз масуният бархурдор нест ва таъсиси ин зерсохторҳо дар зери замин як зарурати амниятии ғайриқобили парҳез аст. Ин гузориш дар баёни ҷузъиёти ҷадиде аз ҳамлаҳои мушакии Эрон дар рӯзи 16-уми июн ба тасвисоти Базан навишт, ки дар субҳи ин рӯз як мушаки эронӣ ба тасвисоти Базан اصابت کرد. Ин рӯзнома афзуд, ки ҳамлаи суратгирифта хисороти бисёр зиёде ба тасвисоти энержӣ ва таҷҳизоти ин корхонаи коркард нақт ворид кард ва ба ҳамин далел буд, ки Базан эълом кард, ки фаъолияти худро ба куллӣ мутаваққиф мекунад ва тайи моҳҳои оянда фаъолияти худро аз сар хоҳад гирифт.
