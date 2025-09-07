Корбарони X: Амрико фақат Ҳиндро набохт; таърихро ҳам бохт

Корбарони шабакаи иҷтимоии «X» дар вокуниш ба суханони Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико дарбораи ин ки Вашингтон Ҳинд ва Русияро ба Чин бохтааст, гуфтаанд, ки Амрико таърихро ҳам бохтааст. Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико рӯзи ҷумъа дар посте дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳамроҳии аксе аз раҳбарони Чин, Русия ва Ҳинд дар канори якдигар дар иҷлоси Тянҷини Чин навишт: «Ба назар мерасад Ҳинд ва Русияро ба амиқтарин ва ториктарин нуқта, Чин, бохтаем. Бошад, ки онҳо ояндаи тӯлонӣ ва мураффаҳе бо ҳам дошта бошанд!»
Бино ба гузориши Порс Тудей, Носир Канъонӣ, дипломати собиқи эронӣ дар шабакаи иҷтимоии «X» гуфт: «Трамп дар твитте навишт, "Ба назар мерасад Ҳинд ва Русияро ба Чин бохтаем." Аммо бохти Амрико фаротар аз инҳост; Амрико бо бесадоқатӣ, бадахлоқӣ, қонуншиканӣ, нақзи тавофуқот, ҷангафрӯзӣ ва шарорат алайҳи миллатҳо ва ба вижа ҳимояти беҳадду ҳасар аз режими Исроил ва шарокат дар наслкушии фаластиниён, таърихро бохтааст.»
Як корбари эронӣ ба номи Шаҳром Туробӣ ҳам шикасти режими саҳюнистиро дар ҷанги таҳмилии 12-рӯза алайҳи Эрон мадди назар қарор додааст ва ин гуна натиҷагирӣ кардааст: «Ахиран Амрико ҷангеро, ки ба иттифоқи Исроил алайҳи Эрон ба роҳ андохта буд, бохт. Ҳамлаи номардона ва фиребкоронае, ки Чин ва Русия аз он омӯхтаанд, ки муроқиби найрангҳои Амрико бошанд ва иҷозаи чунин иқдомотеро дигар ба Амрико надиҳанд. Ин омодагӣ ва ҳушёрӣ рӯз ба рӯз бештар мешавад.»
Сайид Ҳасан Мусавӣ низ, дигар корбари эронӣ навишт: «Трамп як ҷумла гуфт, ин ки Ҳинд ва Русияро ба Чин бохтем. Ин як ҷумлаи кӯтоҳ эътирофи бузургест; эътироф бар ин ки нуфузи Амрико дар Осиё як орзу аст.»
Аз сӯи дигар, Юсуф Азизӣ, фаъоли эронии X гуфт: «Хеле ҷолиб аст! Трамп шикоят дошт, ки Joe Biden, раисиҷумҳури пешини Амрико бо шӯълавар кардани ҷанги Украина боис шуд, то Русия ба домони Чин биафтад. Ҳоло худаш бо ҷанги тарифӣ боис шуд, то Ҳинд ба домони Чин биафтад, дар ҳоле, ки ҳанӯз натавонистааст ҷанги Русия ва Украинаро тамом кунад! Оё тасмимгирӣ дар сиёсати хориҷии Амрико воқеан аз мантиқ пайравӣ мекунад?»
Як таҳлилгари ҳиндӣ бо номи Tapan Doshi ҳам навишт: «Трамп аз дидани аксҳои Ҳинд дар канори Чин ва Русия дар Созмони ҳамкории Шанхай нороҳат аст - ин нишондиҳандаи шаклгирии иттиҳодҳои ҷойгузин аст.»
Корбари дигаре ҳам аз Ҳинд бо номи Dev Mishra гуфт: «Дар чанд рӯзи гузашта, Ҳинд воқеан истиқлоли стратегии худро ба маънои воқеӣ ба намоиш гузоштааст. Равобити худро бо Чин беҳбуд бахшид. Равобитро бо Русия муҷаддадан таъйид кард ва таслими фишори Трамп ва Иёлоти муттаҳида нашуд.»
Корбари амрикоӣ ҳам бо номи Declan McManus бо интиқод аз сиёсатҳои Трамп навишт: «Трамп акнун Амрикоро комилан дар тангно қарор додааст. Пайвастани Ҳинд ба Чин як зарари бузург барои Вашингтон аст. Ин пайвастагӣ аз назари иқтисодӣ ва низомӣ ба Иёлоти муттаҳида осеб хоҳад расонд.»
Эрнесто Сантяго ҳам ба англисӣ навишт: «Амрико таслим мешавад. Ҷойгоҳи абарқудратӣ аз даст меравад. Ҳоло як матруди манфур ҳастем, мисли кӯдаке, ки дар даврони маҳрумият аз дунё рафта, дар нимкураи худамон маҳсур шудаем.»
Ва дар поён ин ки Janice Weiner, дигар корбари амрикоӣ ҳам муътақид аст: «Вашингтон Ҳиндро ба Чин бохт, чун аслан мо ҳеҷ сиёсати мунсаҷиме надорем.»
