Оятуллоҳ Ахтарӣ: Бояд барои муқобила бо таҷовузи режими саҳюнистӣ иқдоми амалӣ дошт / Дифоъ дар баробари таҳоҷум воҷиби ақлӣ ва динӣ аст

Ба гузориши хабаргузории Аҳлибайт(а) — Абно — Оятуллоҳ «Муҳаммадҳасан Ахтарӣ», раиси Шӯрои олии Маҷмаи ҷаҳонии Аҳлибайт(а), субҳи имрӯз чаҳоршанбе 18 тирмоҳ дар ҳамоиши миллӣ «Адиёни илоҳӣ ва масъалаи таҳоҷуми саҳюнизм ва Ғарб ба Эрон», ки дар толори Аллома Ҷаъфарӣ Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва андешаи исломӣ дар ҳоли баргузорӣ аст, зимни гиромидошти ёди шаҳидони Ошуро ва шаҳидони ҷанги 12-рӯза, изҳор дошт: «Ин айём ёдовари хотироти талхи Ошурои Ҳусайнӣ ва ҳамчунин шаҳодати инсонҳои шоиста, фармондеҳон ва донишмандоне аст, ки дар ҷанги ахир ба дасти душманон ба шаҳодат расиданд.»
Вай бо табрики пирӯзии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар баробари режими саҳюнистӣ дар ҷанги 12-рӯза, хотирнишон кард: «Ин пирӯзӣ нишон дод, ки миллати Эрон ҳамчунон дар масири муқовимат истодаанд. Аммо танҳо сухан гуфтан ва гуфтугӯ миёни раҳбарони адиён кофӣ нест; бояд роҳкорҳое амалӣ ироа шавад. Мо бояд бубинем, ки чӣ коре метавонем анҷом диҳем то дар баробари ин таҷовузот биистем.»
Оятуллоҳ Ахтарӣ бо баёни ин ки раҳбарони динӣ дорои ҷойгоҳи иҷтимоӣ ва мавриди эҳтироми бахши васеъи аз умматҳо ҳастанд, таъкид кард: «Ин шахсиятҳо дорои муштаракоти бисёре ҳастанд ва бояд дар баробари зулм ва таҷовуз, масъулона амал кунанд.»
Вай бо истинод ба оёти Қуръони карим тасреҳ кард: «Худованд дар Қуръон барои ҳамаи инсонҳо дар ҳар ҷомеае масъулият қарор додааст. Ҳамлаҳои режими ҷаълии саҳюнистӣ ба Эрони исломӣ ва таҷовузи Амрико ба марокизи ҳастаии кишвармон, мисдоқи боризи зулм аст. Эрон узви созмонҳои байналмилалӣ аст ва бояд аз ҳимояти онҳо бархурдор бошад, аммо чунин ҳимояте сурат нагирифт.»
Раиси Шӯрои олии Маҷмаи ҷаҳонии Аҳлибайт(а) афзуд: «Акнун бояд бияндешeм, ки дар қиболи ин ҳаводис чӣ бояд кард ва чӣ гуна метавонем аз такрори чунин ҷинояте ҷилавгирӣ кунем. Қуръон мефармояд: на танҳо паёмбарон балки умматҳое, ки паёмбарон барои ҳидояташон фиристода шуданд низ масъул ҳастанд. Ин масъулияти умумӣ, ҳамаи адиёнро шомил мешавад ва ҳеҷ кас аз он хориҷ нест.»
Вай бо ишора ба ҳадиси Паёмбари ислом(с) гуфт: «Паёмбари Акрам фармуданд, ки ҳар кас дар ҳар мақом ва ҷойгоҳе, масъул аст. Бинобарин ҳамаи раҳбарони динӣ бояд масъулона рафтор кунанд.»
Оятуллоҳ Ахтарӣ бо таъкид бар вуҷуби дифоъ дар баробари таҳоҷум, изҳор дошт: «Дифоъ аз кишвар, хок ва номус як амри ақлӣ ва динӣ аст ва ҳамаи адиёни илоҳӣ онро таъйид мекунанд. Ин вазифае аст, ки дар он тардид набояд дошт.»
Вай идома дод: «Садури баёния аз сӯи раҳбарони динӣ дар Эрон кофӣ нест. Раисҷумҳури собиқи Амрико, Трамп, муддаи масеҳӣ будан аст, аммо бояд масеҳиёни ҷаҳон, аз ҷумла Поп ва дигар раҳбарони динӣ, эълом кунанд, ки ӯ дурӯғ мегӯяд ва масеҳии воқеӣ нест, чаро ки эътиқоде ба масеҳият надорад.»
Раиси Шӯрои олии Маҷмаи ҷаҳонии Аҳлибайт(а) бо ишора ба мавзеъҳои бархе уламо, гуфт: «Бархе аз уламои исломӣ монанди Раис Азҳар ва Оятуллоҳ Систонӣ мавзеъгирӣ кардаанд, аммо бисёри дигар сукут кардаанд. Дар миёни яҳудиён низ дар Амрико ва кишварҳои дигар мавзеъҳо гирифта шуда аммо инҳо кофӣ нест. Бояд иқдомоти амалӣ дар дастури кор қарор гирад.»
Вай хостори талоши ҷамъӣ барои асаргарӣ дар ниҳодҳои байналмилалӣ шуд ва афзуд: «Раҳбарони динӣ бояд дар Созмони Милал фаъол шаванд ва кишварҳоро ба ҳаракат дароваранд то Амрико ба унвони кишвари ҷинояткор аз Шӯрои Амният ва созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башарӣ ихроҷ шавад. Амрико набояд ҳаққи вето дошта бошад ва ҷойгоҳе дар ин ниҳодҳо дошта бошад.»
Оятуллоҳ Ахтарӣ дар поён бо истинод ба фармоиши Амирулмӯъминин(а) гуфт: «Имом Алӣ(а) фармуданд ҳамеша дар канори мазлумон бошед ва дар баробари золимон истодагӣ кунед. Агар ин асл иҷро шавад, саодат ва пирӯзӣ барои ҳамаи башарият ва пайравони адиёни илоҳӣ ҳосил хоҳад шуд.»
