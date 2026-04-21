Тибқи гузориши рӯзномаи амрикоии Политико ба нақли баъзе дипломатҳо ва мақомоти аврупоӣ, пас аз канор рафтани Виктор Орбан аз вазифаи нахуствазири Ҳунгария, Тел-Авив метавонад бо хатари тирандозиҳои Иттиҳоди Аврупо рӯбарӯ шавад.
Орбан, ки ҳамчун ҳамсояи ҷиддии режими сионистӣ дар дохили Иттиҳоди Аврупо ҳисобида мешуд, ба давомии 16 сол нақши ҳифзи манфиатҳои Тел-Авивро дар ин иттиҳод иҷро кард ва аз қабули ҳар гуна чораҳои ҷазоварро бар зидди ин режим пешгирӣ намуд.
Петер Маѓяр, нахуствазири нави Ҳунгария, равиши зиддисионистӣ дорад ва гуфтааст: «Мо аз ҷиҳати қонунӣ вазифадор ба иҷрои ҳукмҳои суд (Дивони ҷиноии байналмилалӣ) ҳастем ва боварӣ дорам, ки ӯ (Бенямин Нетаняҳу, нахуствазири режими сионистӣ) инро медонад.»
Бояд қайд кард, ки нахуствазири режими сионистӣ ба иттиҳоди ҷинояти ба инсоният ва нуклекушӣ дар Фаластин (Газа) аз ҷониби Дивони ҷиноии байналмилалӣ таҳқиқ мешавад, ба тавре ки ӯ пас аз ворид шудан ба кишварҳои узви ин ниҳоди байналмилалӣ бояд дастгир шавад.
