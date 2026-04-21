Набиҳ Беррӣ: Режими сионӣ бояд аз минтақаҳои ишғолшуда баргардад

Тибқи гузориши хабаргузории Абна ба нақли сомонаи хабарии ан-Нашра, Набиҳ Беррӣ, раиси парлумони Лубнон дар суҳбат бо рӯзномаи ал-Ҷумҳурия гуфт: «Кӣ гуфт, ки мо муқобили музокиротем? Мо албатта аз музокироти ғайримустақим дастгирӣ мекунем ва таҷрибаҳои зиёде дар гузашта дорем. Ман шахсан давраҳои тӯлонии музокироти ғайримустақимро бо гурӯҳи калоне аз фармондеҳони амрикоӣ анҷом додаам, ки охирини онҳо музокира бо Амус Ҳукштейн дар бораи парвандаи муайян кардани сарҳадҳои баҳрӣ буд, ки дар он ба мувофиқа расидем. Инчунин дар музокирот, бештар нуқтаҳои ихтилофиро дар бораи хати кабуд ҳал ва фасл кардем ва танҳо 5 ё 6 нуқта боқӣ мондааст.»
Беррӣ аз муҳоҷирон ва сокинони минтақаҳои ҷанубии Лубнон дархост кард, ки то ҳол сабр кунанд ва ба макони зисти худ барнагарданд, зеро ба ваъдаҳои режими сионӣ бовар кардан ғайриимкон аст.
Раиси парлумони Лубнон дар бораи "хати зарде", ки режими сионӣ дар минтақаи ҷануби Лубнон эҷод кардааст, гуфт: «Барои мо ягон хат муҳим нест ва мо ҳеҷ гоҳ наметавонем онро қабул кунем. Исроил бояд аз минтақаҳои ҷанубие, ки ба онҳо ворид шудааст ва мехоҳад ишғоли худро таслим кунад, баргардад ва агар дар ишғолгарӣ худ давом диҳад, ҳар рӯй бӯи муқовиматро ҳис хоҳад кард.»
Ӯ илова кард: «Ин замин Лубнон аст, агар онҳо барои мондан эътироз кунанд, бо муқовимат рӯбарӯ мешаванд ва таърихи мо далели ин ҳаст.»
