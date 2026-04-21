Мирабиён: Бидуни шартҳои одилона музокира ғайриимкон аст

Риза Мирабиён, бо интиқод аз бевафоии Иёлоти Муттаҳида дар раванди музокирот, таъкид кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон то ҳол ҳеҷ гуна ҷавоб ба дархости воситагӣи Покистон барои баргузории даври дуюми музокирот наодидааст.
Ӯ илова кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон таъкид кардааст, ки дар шароеъте ки Амрико шартҳои итоатро пешниҳод мекунад, вуруд ба музокира сазовори кишвар нест.
Сафири собиқи Эрон дар Кувайт бо ишора ба чаҳорчӯбаи пешниҳодии Эрон барои гуфтугӯҳо, афзуд: Агар музокирот бар асоси 10 шарте ки эълон шудааст пеш равад, Ҷумҳурии Исломии Эрон омодаи ҳузур дар ин музокирот хоҳад буд.
Мирабиён иқрор кард: То даме ки тарафи амрикоӣ ба асоси гуфтугӯ ва чаҳорчӯбаи муайяни он (10 модда) риоя накунад, Ҷумҳурии Исломии Эрон бе барномаи равшан дар ягон ҷаласа иштирок нахоҳад кард.
Дар сурати ҳар гуна таҷовуз ҷавоби мувофиқ медиҳем
Ӯ дар қисми дигаре аз изҳороти худ бо таъкид ба ҳассосияти мавзӯи оташбас, гуфт: Эрон оғозкунандаи ягон ихтилоф нахоҳад буд, аммо дар сурати ҳар гуна шурӯъкорӣ, ҷавоби мувофиқу қатъӣ пешниҳод хоҳад кард.
Your Comment