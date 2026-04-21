Қарорҳои марбут ба Ховари Миёна бояд дар конференсияи баррасии Паймони манъи паҳншавии силоҳи ҳаставӣ афзалият дошта бошанд

Тибқи нашри Репрезентатсияи доимии Ҷумҳурии Исломии Эрон назди Созмони Миллали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар Вена дар фазои шабакаҳои иҷтимоӣ, яке аз афзалиятҳои асосии конференсияи баррасии ПМШС, ки ҷаласааш ҳафтаи оянда оғоз мешавад, бояд иҷрои комил ва самараноки қарорҳои қаблии ин конференсияҳо дар бораи Ховари Миёна бошад, ки аз ҷумла Қарори соли 1995 дар бораи эҷоди минтақаи аз силоҳи ҳаставӣ озод дар Ховари Миёна, ва қарори консенсусии конференсияи баррасии соли 2000 мутаносибан ба ҳамроҳ шудани режими Исроил ба Паймони манъи паҳншавии силоҳи ҳаставӣ ва гузоштани тамоми иншооти пинҳонии ҳаставии он зери кафолатҳои васеъи Агентии байналмилалии энергияи атомӣ мебошад.
Репрезентатсияи доимии кишвари мо, ин масъаларо дар ҳисоби худ дар платформаи X зикр карда, илова кардааст: Ҳамон тавре ки конференсияи баррасии соли 2010 низ таъкид карда буд, Қарори соли 1995 элементи асосии қарорҳои конференсияи баррасии соли 1995 буд, ки асосан, созишнома дар ҳамон сол бе овоздиҳӣ ва ба таври бепоён тӯлонӣ карда шуд ва то он даме ки мақсадҳо ва аҳдофи он амалӣ нашаванд, эътибор дорад.
Репрезентатсияи доимии кишвари мо инчунин эълон кардааст, ки таъхири беш аз 30-солаи беасос дар иҷрои Қарори соли 1995 ва дигар қарорҳои марбут ба Ховари Миёна тавассути конференсияҳои баррасии ПМШС, эътибор ва аҳамияти ин паймонро ба таври қатъӣ заиф карда ва самаранокии қарорҳои раванди баррасиро ба шубҳа гирифтааст.
Репрезентатсияи доимии Эрон дар Вена илова кардааст: Инчунин, ин таъхир, махсусан бо назардошти таҷовузҳои нави бераҳмонаи режими Исроил, амалӣ кардани ҳамзамони ҳар чор ҷинояти асосии байналмилалӣ тавассути қувваҳои мусаллаҳи он ва муҳимтар аз ҳама, таҳдиди мақомоти ин режим ба истифодаи силоҳи ҳаставӣ дар Фаластин (Газа) ва дигар минтақаҳо, сулҳ ва амнияти минтақавӣ ва байналмилалро ба таври ҷиддӣ ба хатар гузоштааст.
