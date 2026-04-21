ИМА дар иҷрои амалиёти заминӣ дар Эрон комилан шикаст хӯрд

Тибқи гузориши хабаргузории Абна ба нақли РИА Новости, Патрик Ҳеннингсен, коршинос ва таҳлилгори масоили геополитикӣ дар суҳбате тавассути YouTube гуфт: «Ман намехӯнам, ки ИМА ҷасорати ворид кардани қувваҳои заминиро ба ҳудуди Эрон дошта бошад. Онҳо қаблан имкони воридшавии қувваҳоро санҷида буданд, аммо бо шикасти фалакӣ рӯбарӯ шуданд. Танҳо умеди онҳо ҳоло идома додани ҳуҷумҳои ҳавоӣ аст.»
Ӯ дар ҳолати дигар боварӣ дошт, ки самаранокии ҳуҷумҳои ҳавоии ИМА низ коҳиш хоҳад ёфт, дар ҳоле ки хароҷоте, ки Вашингтон дар ин ҷанг дӯш мегирад, афзоиш хоҳад ёфт.
Ҳеннингсен илова кард: «Агар ба дастовардҳо ва хароҷоти ИМА аз 28 феврал то имрӯз назар кунем, мебинем, ки вазъияти онҳо, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам иқтисодӣ ва низомӣ бадтару бадтар мешавад.»
