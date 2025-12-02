Мухолифати Амрико бо эътои дороиҳои тавқифшудаи Русия ба Укроин

Ба гузориши хабаргузории Абно, торнамои «Politico Europe» ба нақл аз ду дипломати аршади аврупоӣ навишт: Давлати Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, бо тарҳи Иттиҳодияи Аврупо барои истифода аз дороиҳои масдудшудаи Русия ба манзури таъмини як қарзи бозсозӣ барои Укроин мухолифат кардааст.
Бар асоси ин гузориш, дар тӯли тобистон ва дар ҷараёни дидори Дэвид О’Саллайван, намояндаи Иттиҳодияи Аврупо дар умури таҳримҳо, бо мақомоти Амрикоӣ дар Вошингтон, мақомоти Иёлоти Муттаҳида, бо сароҳат ба ӯ гуфтаанд, ки барномаи онҳо, бозгардондани ин дороиҳо ба Русия пас аз имзои ҳар гуна тавофуқи сулҳ аст.
Politico Europe навишт: Изҳороти мақомоти Амрикоӣ нишондиҳандаи мухолифати Вошингтон бо истифодаи Аврупо аз дороиҳои масдудшудаи Русия барои кӯмаки мустақим ба Укроин ва нигаронии Амрико аз таъсири ин манобеъ бар равобит бо Маскав аст.
Идеяи истифода аз дороиҳои Русия, ки дар кишварҳои ғарбӣ масдуд шудаанд, аз сӯи Иттиҳодияи Аврупо барои кӯмаки молӣ ба Укроин матраҳ шуда буд ва шомили як қарзи 140 миллиард евроӣ барои ҳимоят аз Киев, тайи ду соли оянда мешуд. Мухолифати Амрико метавонад раванди ин ибтикори аврупоиро бо чолиши ҷиддӣ мувоҷеҳ кунад.
Пештар, Максим Прӯву, вазири умури хориҷаи Белгия низ дар мусоҳиба бо Politico эълом карда буд, ки тасмими Иттиҳодияи Аврупо барои ироаи қарз ба Киев, бо дороиҳои тавқифшудаи Русия, метавонад талошҳо барои ҳаллу фасли муноқишаи Укроинро мухтал кунад.
Музокироти сулҳи Укроин бо миёнҷигарии Амрико то кунун натавониста ихтилофоти ду тараф дар ҳавзаи таъйини марзҳоро ҳал кунад. Маскав ва Вошингтон, кишварҳои аврупоиро ба коршиканӣ дар музокирот муттаҳам мекунанд.
