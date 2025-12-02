Ба гузориши хабаргузории Абно, Брандон Вайхерт, сардабири аршади нашрияи Амрикоӣ «The National Interest» дар гузорише навишт: «Иқтисоди Олмон ба дунболи таҳримҳои Иттиҳодияи Аврупо алайҳи Русия ва паёмадҳои ҷанги Укроин, ба шиддат заиф шудааст.»
Вайхерт, асари бозгаштии таҳримҳо ва таваққуфи тарҳи хатти лӯлаи Норд Стрим 2-ро аз омилҳои коҳиши чашмгири қудрати саноатии Олмон, пас аз ҷанги Укроин арзёбӣ кард.
Сардабири The National Interest навишт: «Ҷанги Укроин, илова бар афзоиши қимати энержӣ, боиси эҷоди таншишҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ дар дохили Иттиҳодияи Аврупо шудааст. Ин таҳаввулот, нигарониҳо дар бораи суботи иқтисодии минтақа ва тавони рақобатии саноатии Олмонро афзоиш додааст.»
Вайхерт афзуд: «Идомаи маҳдудиятҳо ва вобастагӣ ба воридоти энержӣ аз хориҷ, метавонад иқтисоди Олмонро дар солҳои оянда бо мушкилоти ҷиддӣ мувоҷеҳ кунад ва Иттиҳодияи Аврупоро дар иттихози сиёсатҳои муштараки иқтисодӣ ва амниятӣ дучори чолиш кунад.»
Нависандаи ин ёддошт таъкид кард, ки паёмадҳои ҷанги Укроин ва таҳримҳо, фаротар аз иқтисод, ба муноқишоти сиёсӣ даруни Иттиҳодияи Аврупо низ домана задааст.
Норд Стрим 2, ки пештар, бахши умдае аз ниёзҳои энержии саноатии Берлинро таъмин мекард, акнун таваққуф шуда ва ҷойгузинии он бо манобеи дигар, фишори иқтисодии қобили таваҷҷуҳе ба иқтисоди Олмон ворид мекунад.
