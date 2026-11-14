Раисҷумҳури Амрикои гумроҳ иддио кард, ки метавонад бахши энергетика, саноат ва инфрасохторҳои Эронро танҳо дар се рӯз нобуд кунад.
Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз расонаҳои арабӣ, Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрикои гумроҳ, бори дигар бо такрори гуфтаҳои муболиғаомез иддио кард, ки «нобудсозии бахши энергетика, саноат ва инфрасохторҳои Эрон танҳо се рӯз тӯл хоҳад кашид».
Трамп, ки то ҳол ба ҳеҷ яке аз ҳадафҳои таҷовуз ба Эрон даст наёфтааст, иддио кард: метавонам бахши энергетикаи Эронро дар як рӯз нобуд кунам.
Трамп рӯзи гузашта ҳам дар изҳороти худ бо такрори таҳдидҳои низомӣ алайҳи Эрон, иддио кард, ки дар сурати зарурат барои ҳамлаи низомии дубора тардид нахоҳад кард.
Ӯ инчунин бо пешниҳоди иддиаи хилофи воқеъ дар бораи Танги Ҳурмуз иддио кард, ки Эрон назорати ин оби роҳи роҳбурдиро аз даст додааст.
Ин изҳорот дар ҳоле баён мешавад, ки Трамп бори дигар кӯшиш кардааст бо пешниҳоди иддиаҳо дар бораи вазъияти дохилии Эрон ва Танги Ҳурмуз, таҳдидҳои низомии Вашингтонро такрор кунад; иддиаҳое, ки бояд дар чаҳорчӯби мавқеъҳо ва ҷанги равонии ҳукумати Амрико алайҳи Эрон мавриди таваҷҷуҳ қарор гиранд.
Your Comment