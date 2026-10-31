Канада бо дастгирии даъвои беасоси Амороти Муттаҳидаи Арабӣ, шохаеро, ки худаш бар он нишастааст, мебурад
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо дар ҳисоби корбарии худ навишт: Канада бо дастгирии даъвои беасоси Амороти Муттаҳидаи Арабӣ, шохаеро, ки худаш бар он нишастааст, мебурад.
Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар посух ба Канада, ки Трамп онро иёлати 51-уми Амрико меномад, навишт: Амороти Муттаҳидаи Арабӣ дар соли 1971 таъсис ёфт; бо вуҷуди ин, сарфи назар аз шаҳодатҳои густурдаи таърихӣ, воқеиятҳои ҷуғрофӣ ва ҳуҷҷатҳои мустанад дар бораи Абумусо ва Танби Бузург ва Танби Хурд, онҳо ҳамчунон даъвои моликияти ин ҷазираҳои эронӣ мекунанд; ҷазираҳое, ки пешинаи тааллуқи онҳо ба Эрон ҳазорон сол пеш аз таъсиси ин федератсия бозмегардад. Нуктаи қобили таваҷҷуҳ он аст, ки нахуствазири Канада низ тасмим гирифтааст ин даъвои беасосро такрор кунад!
Ӯ афзуд: Канада, беш аз ҳар кишвари дигар, бояд аҳамияти тамомияти арзӣ ва ҳокимияти миллиро дарк кунад; зеро таърихи ин кишвар бо ҳамлаи Амрико дар ҷараёни ҷанги соли 1812, интишори баёнияи илҳоқи Монтриол дар соли 1849 ва дар солҳои охир, таҳдидҳои такрории Доналд Трамп дар бораи табдили Канада ба панҷоҳу якумин иёлати Амрико гиреҳ хӯрдааст.
Бақоӣ идома дод: Кишваре, ки беш аз ду қарн барои дифои тамомияти арзии худ дар баробари ҷоҳталабиҳои ҳамсояи ҷанубиаш кӯшиш кардааст, чӣ гуна метавонад дар як низои сохтагӣ ҷонибдори яке аз тарафҳо шавад ва аз даъвои арзии беасосе ҳимоят кунад, ки мисоли моҷароҷӯии хатарнок аст?
Ӯ хотирнишон кард: Оё тамомияти арзӣ ва эҳтиром ба воқеиятҳои таърихӣ ва ҳуқуқӣ принсипи бунёдӣ барои Канада аст ё ин принсипҳо танҳо замоне аҳамият доранд, ки ҳокимияти худи ин кишвар дар маърази таҳдид қарор мегирад?
Ӯ дар поён ишора кард: Оё Канада дарк намекунад, ки бо чунин иқдом, дар воқеъ шохаеро мебурад, ки худаш бар он нишастааст?
Your Comment