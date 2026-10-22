Иқдоми Амрико барои хуруҷи кормандони худ аз кишварҳои соҳили Халиҷи Форс

Амрико барои хуруҷи иҷбории шуморе аз кормандони сафоратхонаҳои худ дар кишварҳои Халиҷи Форс омодагӣ мебинад.
Ба гузориши хабарии Абно бо истинод ба хабарии Ройтерс, се мақоми амрикоӣ эълон карданд, ки Вазорати корҳои хориҷии ин кишвар дар ҳоли омодасозии фармони хуруҷи шуморе аз кормандон ва аъзои хонаводаҳои онҳо аз сафоратхонаҳои Амрико дар минтақаи Халиҷи Форс аст; иқдоме, ки ба гуфтаи ду мақом, дар пайи эҳтимоли азсаргирии даргириҳо, бахусус бо ҷунбиши Ансоруллоҳи Яман, сурат мегирад.
Ба гузориши манобеи амрикоӣ, Вазорати корҳои хориҷии ин кишвар дар ҳоли омодасозии фармони хуруҷи иҷбории шуморе аз кормандон ва аъзои хонаводаҳои онҳо аз сафоратхонаҳои Амрико дар минтақаи Халиҷи Форс аст.
Ду мақоми амрикоӣ эълон карданд, ки ин иқдом ба эҳтимоли азсаргирии даргириҳо, бахусус бо нерӯҳои Ансоруллоҳи Яман марбут аст.
Дар ҳамин ҳол, сафорати Амрико дар Риёз рӯзи чоршанбе бо нашри ҳушдори амниятӣ дар бораи эҳтимоли ҳамлаҳои бештари Ансоруллоҳ ба Арабистони Саудӣ ҳушдор дод.
Ин ҳушдор пас аз ҳамлаҳо ба Арабистони Саудӣ, аз ҷумла ҳамла ба фурудгоҳи Риёз, содир шудааст.
Ду мақоми амрикоӣ ҳамчунин гуфтанд, ки фармони эҳтимолии хуруҷ метавонад эъзоми тамоми кормандон ва аъзои хонаводаҳои онҳоро аз намояндагии дипломатии Амрико дар Арабистони Саудӣ дар бар гирад.
Your Comment