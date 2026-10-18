Мухбир: Ҷанг бо Яман чизе ҷуз бародаркушӣ ва музоядаи ҷону моли Арабистони Саудӣ нест

Мушовир ва ёвари Роҳбари олӣ навишт: «Ҷанг бо Яман чизе ҷуз бародаркушӣ ва музоядаи ҷону моли Арабистони Саудӣ нест».
Ба гузориши хабаргузории АБНА, Муҳаммад Мухбир, мушовир ва ёвари Роҳбари олӣ, бо ишора ба таҷовузҳои густурдаи Арабистони Саудӣ ба мардуми мазлум, муқовиматгар ва мӯъмини Яман ин роҳро хати нодуруст донист ва бар зарурати дарс омӯхтан аз таҷрибаи эътимод ба амрикоиҳо таъкид кард.
Мухбир дар саҳифаи шахсии худ навишт: «Ҷанг бо Яман чизе ҷуз бародаркушӣ ва музоядаи ҷону моли Арабистони Саудӣ нест».
Вай афзуд: «Силоҳҳо бояд дақиқан ба сӯи душмани аввали ҷаҳони ислом (режими сионистӣ) нишона гиранд, на ба ин мардуми мӯъмин ва муқовиматгар. Риёз бо ин хато дар майдони Трамп бозӣ мекунад. Таърих гувоҳ аст, ки Амрико ҳатто иттифоқчиёни худро низ қурбонӣ мекунад, саудӣҳо фаромӯш накунанд».
Your Comment