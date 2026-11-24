Тибқи гузориши хабаргузории Абно, сардори генерал-майор «Аҳмад Ваҳидӣ», фармондеҳи кулли Сипоҳ дар ҳошияи маросими хотимаи ҳаштумин чорабинии истеҳсоли муҳтавои рақамии Басиҷ изҳор дошт: чунон ки Раҳбари муаззами инқилоб фармуданд, имрӯз ҷанг дигар танҳо минтақавӣ нахоҳад буд ва дар ҳар нуқтае, ки тақозо кунад, метавонем густариши набардро шоҳид бошем
Генерал-майор Ваҳидӣ минбаъд тасреҳ кард: ҳама чиз дар назорати размандагони азизи мост ва онҳо бо қудрат дар мавқеъҳои худ истодаанд; размандагон аз ҳар вақт қавитар дар майдон барои дифоъ аз Эрон, ислом ва миллати азиз ҳозиранд
Фармондеҳи кулли Сипоҳ инчунин қайд кард: ҳадафи амрикоиҳо аз ҳузур дар минтақа тасарруфи кишварҳо ва фурӯ бурдани минтақа буд. Вай афзуд: амрикоиҳо пештар низ дар тавсифи кишварҳои минтақа ибораҳое чун «гови ширдеҳ» истифода карда буданд; ин маънои онро дорад, ки онҳо барои тасарруфи захираҳои минтақа талош мекунанд
Генерал-майор Ваҳидӣ минбаъд тасреҳ кард: ҳузури Амрико дар минтақа ҳузури тилмотона аст ва ба манфиатҳо ва манфаатҳои кишварҳои минтақа ҳеҷ корӣ надоранд. Вай изҳор дошт: умедворем, ки кишварҳои минтақа ба ин натиҷа расидаанд, ки бо такя ба Амрико амнияти ҳеҷ кишваре таъмин нахоҳад шуд
Фармондеҳи кулли Сипоҳ тасреҳ кард: дар ҷараёни ҷанги минтақавӣ душман бо тамоми зарфияти худ ба майдон омада буд ва борҳо эълон карда буд, ки ба фаъолсозии гурӯҳҳои мусаллаҳ талош мекунад. Вай афзуд: бинобар ин қувваҳои Басиҷ дар тамоми кишвар омодагии комил барои муқобила бо ин таҳдидҳо доштанд ва метавон гуфт, ки пуркунандаи тамоми зарфиятҳои мо дар ҷабҳаҳои гуногуни амниятӣ ва мудофиавӣ Басиҷ буд
Your Comment