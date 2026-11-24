Тибқи гузориши хабаргузории Абно, генерал-майор Амир Ҳотамӣ, фармондеҳи кулли артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар суханроние дар ҷамъи фармондеҳон, муовинон, масъулон ва роҳбарони қувваҳои артиш дар Донишгоҳи фармондеҳӣ ва ситоди артиш, ки ба сурати видеоконференсия дар тамоми қисмҳои артиш низ баргузор шуд, бо ишора ба ҷойгоҳи қудрати низомии кишвар тасреҳ кард: мо дар бораи низоми қудрати Ҷумҳурии Исломии Эрон, ки компонентҳои «низомӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва геополитикиро» дар бар мегирад, суҳбат карда, гуфта будем, ки агар ҷанг шавад, метавонем аз он ба хубӣ истифода кунем, аммо душманон бовар накарда буданд
Генерал-майор Ҳотамӣ бо таъкид бар моҳияти мудофиавии амалиётҳо изҳор дошт: мо бо Амрикое ҷангидем, ки даъвои абарқудратӣ дорад ва паси он режими сионистӣ қарор дорад, ки чанд кишвари атрофи худро дар давоми шаш рӯз шикаст дод, бинобар ин дар соҳаи низомӣ тасаввури душман ин буд, ки бо назардошти ҷанги дувоздаҳрӯза, баъд аз се чор рӯзи дигар наметавонем тирпарронӣ кунем, аммо то рӯзи охир тирпарронӣ кардем, баъд аз ҷанг низ дубора даҳ то дувоздаҳ рӯз даргир шудем, тирпарронӣ анҷом дода шуд ва ҳоло вазъи мо, шукр ба Худо, хеле хуб аст ва ба ҳадафҳоямон дар мудофиа расидаем
Your Comment