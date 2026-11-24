Пезешкиан бо ишора ба фишорҳои хориҷӣ ва кӯшишҳои душманон барои заиф кардани Эрон гуфт: баъзеҳо тасаввур карданд, ки агар чанд нафарро ба шаҳодат расонанд, метавонанд Эронро ба таслим водор кунанд, аммо натиҷаи ин амалҳо ташаккули қувваҳои устувортар, қавитар ва боварӣтар буд; зеро касе ки дар хоку оби худ реша дорад, дар баробари зӯроварӣ сар хам намекунад
24 Ноябр 2026 - 20:29
News ID: 1894440
Source: ABNA
Машҳад — Раисҷумҳур гуфт: агар наслҳои ояндаро дуруст тарбия кунем, ҳеҷ қудрате наметавонад андеша ва решаҳои ин миллатро хароб кунад; ҳатто агар биноҳоро сад бор ва ҳазор бор вайрон кунанд, мо онҳоро дубора месозем
Your Comment