Вай бо ишора ба хатои ҳисоббарории душманон дар арзёбии қудрати Эрон афзуд: душманон қудрати имон, ирода ва якпорчагии миллати Эронро дар ҳисобҳои худ дуруст ба назар намегиранд; чунон ки дар гузашта низ Саддом бо бароварди нодуруст аз тавон ва иродаи миллати Эрон ба ҷанг ворид шуд ва пас аз ҳашт сол бо шикаст рӯбарӯ гардид
Генерал-майор Абдуллоҳӣ бо ишора ба раванди оғози ҷанги Рамазон изҳор дошт: душманон бо ин тасаввур, ки метавонанд дар давоми 24 то 48 соат низоми Ҷумҳурии Исломии Эронро сарнагун кунанд ва бо фароҳам овардани заминаи вуруди ҷараёнҳои мухолиф ба кӯчаҳо ҳадафҳои худро амалӣ созанд, ҳамлаи густардаеро оғоз карданд; аммо посухи Ҷумҳурии Исломии Эрон, бар хилофи ҳисобҳои онҳо, танҳо як соат пас аз ҳамлаи аввалия сурат гирифт
Your Comment