Тибқи гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷӣ, дар ҳошияи маросими хотимаи семинари роҳбарони дафтарҳои вилоятӣ бо ишора ба зарфиятҳои вилоятҳои кишвар гуфт: муҳосираи заминии Эрон тақрибан ғайриимкон аст; ҳам ба сабаби паҳноварии кишвар ва ҳам ба сабаби сершумории вилоятҳо, ки ҳар яке зарфиятҳои гуногун доранд
Вай бо ишора ба робитаҳои густардаи вилоятҳои Эрон бо вилоятҳои ҳамҷувор дар кишварҳои ҳамсоя афзуд: равуои зиёд, пайвандҳои мардумӣ ва решаҳои таърихию фарҳангӣ дар ду тарафи сарҳад зарфиятҳое дар вилоятҳои кишвар, бахусус вилоятҳои сарҳадӣ, ба вуҷуд овардаанд, ки бо кӯмаки онҳо метавон он чизеро, ки душман мехоҳад ба рӯи мо бибандад, кушод
Арағчӣ бо таъкид бар зарурати муқобила бо фишорҳои таҳримӣ тасреҳ кард: вазифаи маҷмӯи кишвар ва мардум ин аст, ки душманонро аз эъмоли таҳрим ноумед кунем. Беҳтарин роҳи муқобила бо ин фишорҳо он аст, ки таҳримкунандагонро аз расидан ба ҳадафҳояшон ноумед кунем, то бидонанд, ки ин абзор коромад нест ва нахоҳад буд
Вазири корҳои хориҷӣ дар айни ҳол таъкид кард: ин ба маънои канор гузоштани вазифаи дигари вазорати корҳои хориҷӣ, яъне кушодани роҳҳои дипломатӣ барои музокира ва рафъи таҳримҳо нест ва он роҳ низ ба ҷои худ ҷараён дорад
Your Comment