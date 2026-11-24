Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Сафо, Вазорати корҳои дохилии Ғазза рӯзи сешанбе аз шаҳодати генерал-майор Наим Муҳаммад Абу Наҳл (50-сола), директори генералии хадамоти амнияти дохилии Ғазза, пас аз куштор дар ҳамлаи ҳавоии ишғолгарони исроилӣ дар ғарби шаҳри Ғазза хабар дод
Ин вазорат дар баёнияе эълон кард: куштори генерал-майор Абу Наҳл пас аз он сурат гирифт, ки созмони амнияти дохилӣ дар давраҳои ахир ба маздурони ишғолгарон зарбаҳои дардовар ворид кард
Ин вазорат баён кард: куштори Абу Наҳл инчунин пас аз он сурат гирифт, ки ин созмон дар мубориза бо гурӯҳҳое, ки бо ишғолгарон ҳамкорӣ мекарданд ва дар минтақаҳои таҳти назорати низомии артиши ишғолгар пинҳон мешуданд, ба муваффақиятҳои чашмрас расид
Your Comment