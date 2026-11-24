Тибқи гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Алҷазира, Бритониё алайҳи 4 нафар мақомоти аршади Яман таҳрим ҷорӣ кард
Мақомоти ямании таҳримшуда, аз ҷумла Абдулкарим Амир ад-Дин Ҳусайн ал-Ҳусӣ (вазири корҳои дохилӣ), Абдулҳаким Ҳошим Алӣ ал-Хайвонӣ (раиси дастгоҳи амният ва иттилоот), Муҳаммад Муфлиҳ (қозӣ) ва Сорим ад-Дин Муфаззал (прокурор) бо баҳонаи сохта ва такрории вайронкунии ҳуқуқи башар таҳрим карда шуданд
Лондон иддао кард, ки дороиҳои шахсони таҳримшуда мусодира шудаанд ва онҳо бо манъи сафар ба Бритониё рӯбарӯ ҳастанд
Your Comment