Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз Алҷазира, Ҷей Клейтон, директори Идораи иттилооти миллии Амрико, пешбинӣ кард, ки дар бахши хидматрасонии технологӣ дар ин кишвар дар давраи оянда халалҳои бештар рух медиҳанд.
Ӯ афзуд, ки амрикоиҳо бояд интизори халалҳои бештар бошанд ва даъво кард, ки ин масъала ба навсозии системаҳои ширкатҳо ва ниҳодҳои давлатӣ бармегардад.
Клейтон баён кард, ки рӯёрӯӣ бо мушкилот ва холигоҳҳо ва таваққуфи хидматрасонӣ ногузир аст.
Пештар низ Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, даъво карда буд, ки силсилаи халалҳои ба вуҷуд омада дар Амрико аз навсозии системаҳои ширкатҳо нишона гирифтааст.
Ин кишвар дар рӯзҳои гузашта шоҳиди халалҳои густарда дар хидматрасонии бонкӣ, таваққуфи парвозҳо ва ҳаки феҳристҳои ФБР ва Вазорати кишоварзӣ буд.
Клейтон даъво кард, ки ин халалҳо натиҷаи ҳамлаҳои ҳамоҳангшуда аз ҷониби кишварҳои дигар набудааст.
Your Comment