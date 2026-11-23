Ба гузориши хабарии Абно, Financial Times ба нақл аз Марк Келли, сенатори демократи амрикоӣ, гузориш дод: Ман мехоҳам рӯйхати ҳадафҳои марбут ба ҷанг алайҳи Эронро бубинам ва бидонам кӣ дар ин хусус қарорҳо гирифтааст.
Ӯ афзуд: Мехоҳам бидонам кӣ қарор дод даҳҳо миллиард доллар аз захираҳои моро сарф кунад, дар ҳоле ки ҳатто ҳеҷ ҳадафи стратегии мушаххасе вуҷуд надошт.
Марк Келли тасреҳ кард: Бояд навъе аз бозхост дар бораи ҷанг алайҳи Эрон, ки ба сурати фоҷиабар адора мешавад, вуҷуд дошта бошад.
Ӯ баён кард: Оё ҳадафи ҷанг алайҳи Эрон бомбаборон кардани бештарин шумори ҳадафҳо ва куштори бештарин шумори мумкини эрониҳо буд?
Your Comment