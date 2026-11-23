Ба гузориши хабарии Абно ба нақл аз Алҷазира, Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, дар изҳороте бо ишора ба пирӯзии демократҳо дар интихоботи миёнамуҳлат, даъво кард, ки ӯ пешбинӣ карда буд дар сурати пирӯзии ин ҳизб ду рӯйдод ба вуқӯъ мепайвандад: коҳиши нишондиҳандаҳои бозори саҳом ва ташдиди ҳамлаҳои Эрон.
Трамп ҳамчунин даъво кард, ки роҳбарони Эрон демократҳоро афроди заиф ва нотавон медонанд ва дар пайи нобудӣ Амрико ҳастанд; ӯ дар ин бора гуфт, ки иҷоза нахоҳад дод чунин рӯйдоде ба вуқӯъ пайвандад.
Раисҷумҳури Амрико дар идома даъво кард, ки Эрон ва демократҳо кӯшиши густардае барои баланд нигоҳ доштани нархи нафт дар тӯлонитарин замони мумкин анҷом додаанд.
Трамп дар бахши дигари изҳороти худ даъво кард, ки Эрон то ҳол 81 ҳазор эътирозгарро куштааст.
Раисҷумҳури Амрико ҳамчунин бо тарҳи даъвоҳо дар бораи ҷомеаи муҳоҷирони сомалӣ дар вилояти Миннесота, даъво кард, ки сомалиҳо назорати ин вилоятро ба даст гирифтаанд ва тақрибан 95 дарсади онҳо аз як навъ кӯмаки иҷтимоӣ истифода мекунанд.
Your Comment