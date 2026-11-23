Ба гузориши хабарии Абно, «Иҳоб Ҳамода» намояндаи фраксияи «Вафодорӣ ба муқовимат» дар парлумони Лубнон дар гуфтугӯ бо шабакаи хабарии Алмаёдин изҳор дошт: Мо созишномаи чаҳорчӯбаро ба расмият намешиносем ва изҳороти раисҷумҳур низ бо усули Мисоқи миллӣ, қонуни асосӣ ва созишномаи Тоиф созгор нест.
Ӯ афзуд: Ин созишнома ҳеҷ арзиш ва мароҷияти байналмилалӣ надорад ва бидуни тарҳ дар ҳайати ҳукумат ва баррасӣ дар маҷлиси намояндагон матраҳ шудааст.
Ҳамода бо интиқод аз тарҳи мавзӯи инҳисори силоҳ дар Лубнон пурсид: Касоне ки аз инҳисори силоҳ сухан мегӯянд, оё силоҳи режими сиюнистиро, ки ҳанӯз дар хоки Лубнон ҳузур дорад, мебинанд?
Ин намояндаи Ҳизбуллоҳ ҳамчунин бо интиқод аз вазъияти истиқлоли Лубнон изҳор дошт, ки истиқлоли воқеӣ замоне муҳаққақ мешавад, ки сарзамини ин кишвар озод ва ҳокимияти он аз вобастагӣ ба қудратҳои хориҷӣ раҳо бошад.
Ӯ дар поён бо таъкид бар қудрати муқовимат гуфт: Мо ба тавонмандии худ итминон дорем ва аз мавқеи қудрат рафтор мекунем.
Your Comment