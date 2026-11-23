Ба гузориши хабарии Абно, Муовини якуми раисҷумҳур дар паёме ба муносибати Ҳафтаи Басиҷ, бо таъкид бар он ки ҷанги имрӯз танҳо набарди силоҳ нест, балки муносибати иродаҳо, ҳисобҳои стратегӣ ва устувории миллӣ аст, тасреҳ кард: Посух ба стратегияи душман барои фарсоиши иқтисодӣ ва барҳам задани оромиши умумӣ, тақвияти ҳамзамон амнияти мардуммеҳвар ва иқтидори илмӣ ва иқтисодии кишвар аст.
Муҳаммадризо Ореф ҳамчунин бо таъкид бар нақшомезии Басиҷ дар арсаҳои илмӣ ва фанноварӣ, хостори табдили ин ниҳод ба пешбарандаи пайванди донишгоҳ ва саноат барои рафъи гулӯгоҳҳои таҳримӣ шуд.
Your Comment