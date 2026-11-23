Ба гузориши хабарии Абно, сардор генерал-майор Пасдор Мустафо Изодӣ, муовини фармондеҳи кулли Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, дар ҷамъи фармондеҳон ва басиҷиёни СИПУ-и Теҳрони бузург, бо таъкид ба зарурати ҳифзи омодагии ҳамаҷониба дар баробари таҳдидҳои низомӣ ва ҷанги шинохтӣ, пешгирӣ аз нооромиҳои дохилӣ, тақвияти ҷиҳоди табйин, арتقои амнияти мардумӣ ва ҳифзи сармояи иҷтимоиро аз муҳимтарин вазифаҳои пеши рӯи басиҷ ва сипоҳ шумурд.
Ӯ бо табйини ҷойгоҳи истодагарӣ ва қиём барои Худо дар манзумаи фикрии инқилоби исломӣ, ба зарурати идомаи роҳи шаҳидон, ҳифзи омодагии мудофиавӣ ва тақвияти ҳузури муассири мардум дар арсаҳои мухталиф таъкид кард.
Генерал-майор Изодӣ бо мурӯри фарозҳои мухталифи таърихи инқилоби исломӣ, аз ҷумла муқобила бо гурӯҳҳои зиддиинқилобӣ, ҷанги таҳмилии ҳаштсола, мубориза бо ДОИШ ва таҳаввулоти низомии ахир, нақши мардум ва нерӯҳои басиҷиро дар убури аз буҳронҳо ва муқобила бо таҳдидҳо барҷаста донист.
Ӯ ҳамчунин бо ишора ба таҳаввулоти минтақа ва нақши ҷабҳаи муқовимат дар Лубнон, Яман, Ироқ ва Фаластин, ба аҳамияти ҳифзи омодагии мудофиавӣ ва тақвияти тавонмандиҳои нерӯҳои мусаллаҳ таъкид кард.
Ӯ афзуд: Душман пас аз нокомӣ дар баъзе арсаҳо, ба дунболи тазъифи сармояи иҷтимоӣ, эҷоди ноумедӣ, ташдиди фишорҳои иқтисодӣ, таъсиргузорӣ ба зеҳн ва афкори мардум ва эҷоди шароити ноустувор дар дохили кишвар аст.
Your Comment