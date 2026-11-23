Ба гузориши хабарнигори Абно, Элиёс Ҳазортӣ дар сеюмин Ҷоми расонаии Умед, ки дар Бурҷи Милод дар Теҳрон баргузор мешавад, бо ишора ба омилҳои муваффақият ва истодагарии миллати Эрон изҳор кард: Яке аз муҳимтарин сабабҳои ин муваффақият, рушд ва булғи сиёсӣ ва иҷтимоии мардум дар партави инқилоби исломӣ, баҳрамандӣ аз роҳбарии Имоми раҳмат, ҳидоятҳои роҳбари шаҳид ва идомаи роҳ таҳти роҳбарии роҳбари кунунӣ аст.
Раиси Шӯрои иттилорасонии ҳукумат бо баён ин ки ҳузури мардум дар саҳна нақши муҳим дар пур кардани холигоҳи ношӣ аз шаҳодати роҳбар дошт, таъкид кард: Мардум бо ҳузури густардаи худ нишон доданд, ки агар душман тасаввур мекунад бо ҳазфи як роҳбар метавонад кишварро ба ихтилоф ва фурӯпошӣ дучор кунад, дар ҳисобҳои худ хато кардааст. Миллати Эрон ин холигоҳро хуб ва бо қудрат пур кард ва ҳанӯз ҳам ҳузури мардум дар майдон манбаи иззат, амният ва иқтидори кишвар аст.
Вай бо ишора ба амалкарди нерӯҳои мусаллаҳ дар ҷараёни таҳаввулоти ахир гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳи кишвар бо иқтидор амал карданд ва тасвире аз тавонмандӣ ва қудрати мудофиавии Эрон дар сатҳи ҷаҳонӣ намоиш доданд; ба гунае ки бисёре аз нозирони хориҷӣ низ бо дидани ин тавонманиҳо ба зоҳирияти нерӯҳои мусаллаҳи Эрон таваҷҷуҳи бештаре пайдо карданд.
Your Comment