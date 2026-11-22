Ба гузориши хабаргузории Абно, «Доналд Трамп» раиси ҷумҳури Амрико, ки дар интихоботи миёнамуҳлати Конгресс шикаст хӯрдааст, бо нигаронӣ аз қувват гирифтани дубораи демократҳо эълом кард: агар Чак Шумер роҳбари аксарият дар Сенат шавад, кор кардан бо ӯ барои ман хеле душвор хоҳад буд
Раиси ҷумҳури Амрико идома дод: ӯ як бор пештар дар мақоми «роҳбар» ба шиддат шикаст хӯрд ва яке аз бадтарин иҷроишҳоро дар таърих дошт. Қариб шак надорам, ки бори дигар низ шикаст хоҳад хӯрд
«Доналд Трамп» сипас афзуд: тамоми коре, ки ӯ анҷом дод, дам задани фитнаи сохтаи «Русия, Русия, Русия» ва даҳҳо фитна ва фиребгарии дигар буд; иқдомоте, ки пирӯзии маро дар интихоботи 2024 осон ва бошукӯҳ карданд. Боз оғоз шуд!
Your Comment